کردستان جز پنج استان برتر صادرکننده در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد پورنگ شامگاه یکشنبه در جریان دیدار اعضای منتخب هفتمین دوره نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج با رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان، اظهار داشت: برغم وجود نارسایی ها و ضعفهای مختلف در زیرساختها اما در حال حاضر کردستان جزو پنج استان برتر کشور در زمینه صادرات کالا و مبادلات مرزی به شمار می رود.

وی عنوان کرد: متاسفانه بنا به دلایل مختلف بحث توسعه صادرات در استان کردستان از سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی مغفول مانده بود ولی با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته طی چند سال اخیر، اتفاقات خوبی در این عرصه عملی شده است و امروز کردستان به عنوان یکی از قطب های تجارت خارجی و صادرات کالا در منطقه غرب کشور به شمار می رود.

معاون بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان کردستان بیان داشت: رسمی شدن مرز باشماق در مریوان و فراهم کردن تسهیلات لازم برای فعالات تجارت خارجی در استان کردستان در کنار وجود بازار بکر عراق به ویژه مناطق شمال و کردنشین این کشور از جمله توانمندی های بسیار خوب در راستای توسعه صادرات در استان کردستان به شمار می رود.

پورنگ افزود: جایگاه فعلی استان کردستان در امر صادرات کالا به هیچ عنوان متناسب با توانمندی و پتانسیل این استان نیست و باید تلاش کرد تا سهم کردستان را از صادرات کالا به کشور عراق افزایش داد و در این راستا جایگاه تشکل های غیردولتی و بخش خصوصی بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.

وی همچنین به برنامه های سازمان بازرگانی در راستای حمایت از رشد و توسعه تشکل های غیردولتی در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و یادآور شد: سازمان بازرگانی کردستان تلاش خواهد کرد تا ضمن ایجاد زیرساختهای لازم زمینه را برای رشد فعالیت تشکل های بخش خصوصی در حوزه های اقتصاد فراهم کند.

در ادامه این نشست اعضای منتخب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج نیز به بیان دیدگاه های خود در حوزه توسعه تجارت در استان کردستان پرداختند.