به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بنیاد تالکین خواستار نابودی تمام نسخههای رمان "میرکوود" نوشته استیو هرالد شد؛ رمانی 450 صفحهای که بازگو کننده تلاش زن جوانی است برای پیدا کردن پدربزرگ خود بر اساس اسنادی که تالکین در اختیار او قرار داده است.
وکلای این بنیاد مدعیاند: در هیچ زمانی به هیچ کس اجازه داده نشده تا از نام و شخصیت جیآرآر تالکین در رمانی استفاده شود و کاری که در رمان هرالد انجام گرفته است استفاده تجاری غیر قانونی از شخصیت و شهرت آن استاد فقید محسوب میشود.
اما نویسنده این رمان عنوان میکند: در این داستان با احترام به تالکین، گفتگویی خیالی با این نویسنده شکل گرفته است و این گونه شکایات منجر به حذف آثاری میشود که از تاریخ وام گرفته میشوند.
هرالد این کار را بیسابقه نمیداند و توضیح میدهد: پیش از این هم جویس کارول اوتس از مرلین مونرو، مایکل کانینگهام از ویرجینیا وولف، و دان دلیلو از فرانک سیناترا در رمانهایشان استفاده کردهاند.
وی افزود: تصور کنید چطور ممکن میشد اگر قرار بود راجع به جنگ جهانی دوم کتابی بنویسید (همانطور که فیلمهای زیادی ساخته شده) و از شخصیت وینستون چرچیل استفاده نکنید مبادا که از شما شکایت شود.
وکیل این نویسنده نیز ادعای بنیاد تالکین را بیاساس و فاقد مبنای قانونی میدانند اما این بنیاد که اکنون توسط پسر نویسنده کریستوفر تالکین اداره میشود مدعی است که میان آزادی بیان و حمایت از منافع قانونی تعادلی وجود دارد و هرالد با استفاده از نام تالکین از خطوط این تعادل به طور غیر منصفانهای خارج شده است.
تالکین سوم ژانویه سال 1892 میلادی در بلومفونتین آفریقای جنوبی به دنیا آمد و دوم سپتامبر سال 1973 میلادی درگذشت. این نویسنده و زبانشناس انگلیسی نویسنده کتابهای "هابیت" و "ارباب حلقهها" است.
او علاوه بر کتابهای یاد شده که معروفتر و شناختهشدهتر هستند، آثار داستانی دیگری به نامهای سیلماریلیون، ماجراهای تام بامبادیل و کتاب دیگری با نام "شهرت پس از مرگ" نوشته است البته امروزه شهرت عمده تالکین به خاطر سه گانه سینمایی است که از روی همان رمان "ارباب حلقهها" اقتباس شده است و در فاصله سالهای 2001 تا 2004 سینماهای جهان را به تسخیر خود درآورد.
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