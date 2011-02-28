شعر جوان هم مشتری خواهد داشت/ فراخوانی برای ناشران شهرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، آنهایی که به گشت و گذار در کتابفروشیهای خیابان انقلاب و ورق زدن کتابها و خبردار شدن از تازههای نشر عادت دارند شاید در دو ماه اخیر گذارشان به یک فروشگاه جدید هم در همان راسته افتاده باشد که یک عصر دیماه با هدف فروش کتابهای شاعران جوان افتتاح شد.
این فروشگاه تخصصی را دفتر شعر جوان راهاندازی کرده است تا در آن کتابهایی که انتشارات این دفتر چاپ میکند و همچنین برترین آثار شاعران جوان دیگر ناشران را به دست مخاطبان برساند. فروشگاه تخصصی دفتر شعر جوان یکجای دنج در طبقه 2- پاساژ فروزنده قرار دارد؛ فروشگاهی که چندان بزرگ نیست ولی طراحی خوبی دارد که فضایی گرم و صمیمی برای آن ایجاد میکند.
مسئولان فروشگاه با روی باز میزبان مشتریان هستند و تنها به ارائه خدمات فروش بسنده نمی کنند. آنها که از کارشناسان دفتر شعر جوان هم هستند در کنار فروش کتاب به ارائه مشاوره در زمینه شعر و کتاب هم میپردازند.
فروشگاهی نوپا با ظرفیتهای که به مرور شکوفا میشود
این فروشگاه نوپا هنوز قفسههایی دارد که میتواند کتابهای بیشتری را در خود جای دهد و البته با تبلیغات بیشتر و برپایی نشستهای ادبی میتواند کم کم جایگاه خود را بین مخاطبان شعر پیدا کرده و حتی به عنوان یک پاتوق فرهنگی شناخته شود.
در حال حاضر این فروشگاه با آن کارآیی که میتواند داشته باشد فاصله دارد ولی این امید میرود که به مرور و به ویژه با همراهی شاعران و رسانهها هر چه بیشتر شناخته شود.
درباره اینکه چطور میشود از ظرفیتهای بالقوه چنین فروشگاهی هر چه بهتر و بیشتر بهره برد با محمدرضا عبدالملکیان مدیرعامل دفتر شعر جوان به گفتگو نشستهایم. وی در سخنانی گفت: از مدتها پیش به موازات فعالیتهای دفتر شعر جوان در این اندیشه بودیم که نمایشگاه و فروشگاه ویژه شاعران جوان را راهاندازی کنیم که پس از تلاشهای فراوان توانستیم چندی پیش نخستین فروشگاه تخصصی شعر جوان را افتتاح کنیم.
وی ادامه داد: هدف از این طرح حمایت از توزیع مناسبتر آثار شاعران جوان که امروز با مسائل و مشکلات خاصی روبه رو هستند، بود. در حالی که عرصه کتاب و کتابخوانی با مشکلات خاص خود مواجه است این مشکلات درباره کتاب های شعر و به ویژه شاعران جوان دو چندان است.
کتاب جای خود را در سبد خانواده پیدا نکرده است
عبدالملکیان با اشاره به اینکه هنوز کتاب به عنوان یک کالای ثابت در سبد خانواده قرار نگرفته است، بیان کرد: با وجود تلاشهایی که نهادهای فرهنگی انجام دادهاند ولی هنوز کتاب جای خود را در سبد خانواده به دست نیاورده است و در بین استقبال مردم از کتاب در قیاس با رمان و حتی آثار تاریخی، کتابهای شعر جایگاه پایینتری را به خود اختصاص میدهند.
این شاعر تاکید کرد: گرچه شاعران نامآشنا و پیشکسوت مخاطبان خود را دارند ولی این موضوع درباره شاعران جوان به طور کلی حاکم نیست و حتی برخی از آنها با هزینه شخصی کتابهایشان را منتشر کرده و سپس در عرضه و توزیع آن با مشکل روبه رو هستند. حال با چنین مشکلاتی ما سعی داشتیم فروشگاهی تدارک ببینیم که شاعران جوان بتوانند کتابهایشان را آنجا عرضه کنند و همچنین فضایی داشته باشند که اگر میخواهند جلسات شعرخوانی و نقد و تحلیل برگزار کنند.
وی اضافه کرد: یکی از ویژگیهای این فروشگاه را میتوان این امر دانست که ما کارشناسان دفتر شعر جوان را به عنوان متولی این فروشگاه گذاشتهایم که هم مساله فروش را مدیریت میکنند و هم میتوانند به مراجعهکنندگان مشاوره بدهند. همچنین ما یک میز شعر در فضای بیرون فروشگاه تدارک دیدهایم که فرصت گپ و گفت را برای مراجعهکنندگان فراهم میکند.
با وجود همه نکاتی که عبدالملکیان بدانها اشاره میکند که همه آنها جزو برنامهها و اهدافی هستند که دستیابی بدانها قطعاً بسیار خوب است ولی شرایط فعلی این فروشگاه به گونهای است که به ویژه به دلیل محل قرارگیری آن در نقطهای که چندان مورد مراجعه نیست، در مهجوریت است و مخاطبان چندانی بدان مراجعه نمیکنند که لازم است دستاندرکاران مربوطه درباره آن تمهیدی بیندیشند.
برنامههایی برای معرفی هر چه بیشتر فروشگاه به مخاطبان
عبدالملکیان درباره مهجور بودن این فروشگاه توضیح داد: سعی ما بر این است که فروشگاه جایگاه خاصی پیدا کند و به مرور هم برنامههای فرهنگی برای هر چه بیشتر معرفی کردن آن برپا میکنیم. این برنامهها که به طور مستمر برگزار خواهند شد همچنین سعی دارند شاعران جوان را هم به جامعه ادبی معرفی کنند.
مدیرعامل دفتر شعر جوان یکی از برنامههای مهم فروشگاه تخصصی شعر جوان را ارتباط با ناشران شهرستانی معرفی کرده و توضیح داد: در نظر داریم فرصتی ایجاد کنیم که ناشران شهرستانی هم بتوانند آثارشان در حوزه شعر را در این فروشگاه عرضه کنند و همچنین میزبان آنها برای برپایی نشستهای تخصصی باشیم. جلسات ماهانه شعرخوانی و نقد و بررسی کتاب از جمله برنامههایی که برای رونق این فروشگاه در نظر گرفتهایم که سمت و سوی این جلسات ارتباط بیشتر با شاعران جوان است.
آنچه مدیر عامل دفتر شعر جوان به عنوان برنامههای آتی این فروشگاه معرفی میکند گرچه کارهای ارزشمندی است که قطعا باعث آشنایی طیف بیشتری از مخاطبان با فروشگاه خواهد شد ولی در صورتی که اطلاعرسانی و تبلیغات مرتبط با آن به قوت فعلی باشد قطعا تاثیرگذاری چندانی نخواهد داشت و بسیاری از مخاطبان همانطور که امروز از وجود چنین فروشگاهی بی خبر هستند در آینده نیز از برپایی نشست در آن بی خبر خواهند بود.
عبدالملکیان با پذیرفتن این امر که تبلیغات بیشتری باید در این زمینه انجام گیرد و رسانهها نیز لازم است حساسیت بیشتری به چنین کارهای فرهنگی نشان دهند،تشریح کرد: بخشی از ماجرا به جامعه مخاطب و کمتوجهی آنها به مساله کتاب و کتابخوانی برمی گردد که ایم امر دیگر در اختیار ما نیست ولی آنچه به خود ما برمی گردد در زمینه اطلاعرسانی و تبلیغات است که باید تقویت شود.
وی افزود: در حال حاضر از طریق سایت دفتر شعر جوان، وبلاگهای شاعران و برخی رسانهها مطالبی در این باره منتشر شده است که قطعا باید تقویت شود. به هر حال ما شرایطی را برای حضور شاعران جوان تدارک دیدهایم که امیدواریم با مشارکت فعال آنها روز به روز بیشتر از ظرفیتهایش استفاده شود.
مدیرعامل دفتر شعر جوان در پایان تاکید کرد: تجربه نمایشگاه کتاب در چند سال گذشته نشان داده است که توجه به کتابهای شعر بیشتر شده است و ما امید داریم برنامههایی که برای این فروشگاه طراحی کردهایم در عمل هم محقق شود.
راهاندازی چنین فروشگاهی به ویژه با این هدف که شاعران جوان بتوانند خودشان هم کتابهایشان را برای فروش به این فروشگاه بیاوردند و همچنین همه ناشران به ویژه ناشران شهرستانی این فرصت را داشته باشند که آثار منتشر شدهشان در زمینه شعر را در این مکان عرضه کنند اتفاق خوشایندی است. این فروشگاه کوچک گرچه در جایی دور از چشم قرار دارد ولی میتواند محملی باشد برای دور هم بودن شاعران جوان و همچنین اگر مخاطبی بخواهد از کلیت شعر جوان در کشور مطلع شود میتواند با مراجعه به این فروشگاه با تعداد قابل توجهی آثار منتشر شده در این زمینه روبه رو شود.
