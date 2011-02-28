اوباما از گفتگوهای ملی در بحرین حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، باراک اوباما از پادشاه بحرین برای انجام تغییراتی در کابینه و "تعهد به انجام اصلاحات" قدردانی کرد و وی را تشویق به گفتگوهای "پر محتوا، همه جانبه، بی طرفانه و مسئولانه" با مردم نمود.

اظهارات اوباما در حالی است که پس از دو هفته ناآرامی ها در بحرین، حمد بن عیسی آل خلیفه روز شنبه چهار نفر از اعضای کابینۀ از جمله دو عضو خاندان سلطنتی را از کار برکنار کرد.

اوباما افزود: آمریکا از گفتگوهای ملی که از سوی شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه ارائه شده حمایت می کند. طرحی که فرایندی با معنا، جامع، پرهیز از فرقه گرایی و مسئولانه را برای مردم بحرین ترغیب می کند.

به گفته رئیس جمهوری آمریکا، گفتگو فرصتی را برای اصلاحات با معنا و برای تمامی بحرینی ها فراهم می آورد تا آینده توام با عدالت را برای همدیگر داشته باشد.

اوباما گفت: آمریکا عقیده دارد که ثبات بحرین به عنوان شریک و همپیمان دیرینه آمریکا با احترام به حقوق مورد قبول جامعه جهانی برای بحرینی ها و اصلاحاتی که خواسته های آنها را بر آورده سازد توسعه پیدا خواهد کرد.

افرایش ناآرامی ها در بحرین که نخستین مهره دومینو قیام های مردمی در حاشیه خلیج فارس است نه تنها موجب نگرانی آمریکا بلکه سبب نگرانی دیگر کشورهای منطقه نیز شده است.

پادشاه عربستان علناً و رسما حمایت خود را از پادشاه بحرین در برخورد با قیام های مردمی اعلام کرده است.

وزرای خارجه شش کشور همپیمان شورای همکاری خلیج فارس نیز که بحرین یکی از اعضای آن است روز پنجشنبه حمایت های سیاسی، دفاعی، امنیتی و اقتصادی خود را از بحرین اعلام کردند.