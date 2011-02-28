سعیدرضا عاصمی در گفتگو با خبرنگار مهر به اختلاف نظر میان سازمان صداوسیما و فدراسیون فوتبال و همچنین مشکلاتی که برای پخش تلویزیونی و زنده مسابقات باشگاهی فوتبال وجود دارد، اشاره کرد و اظهارداشت: تلاش داریم از سال آینده و برای رقابت‎های لیگ برتر 90 با گرفتن حق پخش تلویزیونی مسابقات مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنیم.

وی در این زمینه به مذاکرات صورت گرفته با مقامات مرتبط در سازمان صدا و سیما اشاره کرد و یادآور شد: رایزنی‎های مقدماتی را پشت سر گذاشتیم اما هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده‎ایم. در واقع برای حاصل شدن نتیجه مشخص، مذاکرات بیشتری لازم است.

مدیرعامل صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان با یادآوری اینکه تبلیغات دور زمین فوتبال تا پایان فصل جاری لیگ برتر طبق قرارداد دو ساله‎ای که پیش از این بسته شده بود، انجام خواهد شد، تصریح کرد: در صورتیکه حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر را در اختیار بگیریم، از سال آینده تبلیغات دور زمین فوتبال را نیز انجام خواهیم داد.

عاصمی در بخش دیگری از صحبت‎های خود در مورد بلیت فروشی مسابقات فوتبال خاطرنشان کرد: تنظیم برنامه‎ای قانونی و طبقه بندی شده برای حصول نتیجه مناسب و قابل اجرا در این زمینه را در دستور کار داریم. در این زمینه داشتن تفاهم نامه‎ای کلی با فدراسیون فوتبال برای ساماندهی تمام موارد مرتبط با بلیت فروشی نیاز است اما در کل با شرایط سختی در این زمینه مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در مورد بلیت فروشی علاوه بر فدراسیون فوتبال چند بخش مهم دیگر مانند باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات که تعدادشان کم هم نیست، دخیل هستند که باید به نوعی نظر و پیشنهاد آنها در تصمیم نهایی لحاظ شود. با این شرایط رسیدن به یک نتیجه مشخص سخت است. اما در اولین فرصت مذاکرات خود در این زمینه را هم نهایی می‌کنیم.

مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی با اشاره به کمک‎هایی که از طرف این صندوق برای بهبود شرایط دو تیم پرسپولیس و استقلال شده است، خاطرنشان کرد: طبق اعلام قبلی ورزشگاه درفشی فر با امکانات تمرینی و رفاهی مجهز در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار گرفت. ساخت و ساز مجموعه استقلال هم که ادامه دارد.

عاصمی با بیان اینکه طبق قول سرپرست باشگاه استقلال مجموعه ویژه این باشگاه از اوایل سال آینده مورد استفاده قرار می‎گیرد، گفت: برای ساخت این مجموعه و همچنین آماده‎سازی مجموعه درفشی فر از طرف سازمان تربیت بدنی و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان کمک‌های قابل توجهی شد.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "آیا احتمال اینکه مشابه چنین کمک‎هایی به دیگر باشگاه‎های ورزشی کشورمان هم بشود، وجود دارد؟" اظهارداشت: پرسپولیس و استقلال تنها باشگاه‎های دولتی هستند که مالکیت آنها برای سازمان تربیت بدنی است. ورزش ایران باشگاه دولتی دیگری ندارد. ما مجوز کمک به دیگر باشگاه‎ها را نداریم چون دولتی نیستند.

مدیرعامل صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان همچنین در مورد 7 میلیارد تومان مطالبات وصول نشده این صندوق گفت: با حمایت سازمان تربیت بدنی بخشی از این بدهی‌ها که مربوط به دوران پیش از مدیریت من بود، پرداخت شده است. بخش باقی مانده نیز بزودی پرداخت خواهد شد.

سعیدرضا عاصمی در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار مهر در مورد LED هایی که به منظور بازی‎های کشورهای اسلامی با صرف بودجه 6 میلیارد تومانی خریداری شد اما بدون استفاده مانده‌اند، گفت: این دستگاه‌ها در شرایط خاص و فقط برای برگزاری بازی‌های اسلامی خریداری شدند. آنها کاربرد دیگری ندارند به همین دلیل و با وجود بودجه میلیاردی که صرف خرید آنها شده است، بلا استفاده مانده‌اند.