شمار کشته های تظاهرات عمان به 6 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالیکه روز گذشته تعداد کشته های تظاهرات عمان دو نفر گزارش شده بود، صبح امروز دوشنبه منابع بیمارستانی از افزایش شمار کشته ها خبر دادند.

بر اساس این گزارش، پلیس عمان روز گذشته برای پراکنده کردن جمعیت معترض اقدام به شلیک گلوله های پلاستیکی به سوی آنها کرد.

در همین رابطه اخبار تائید نشده حکایت از تصمیم معترضان در شهر صحار برای برگزاری مجدد تظاهرات در بعدازظهر امروز حکایت دارد.

به دلیل واقع شدن پالایشگاه نفت و کارخانه آلومینیوم سازی در صحار، این شهر اهمیت کلیدی برای عمان دارد.