دکتر حسن قنبری درمورد فلسفه اخلاق و نقش آن در سامان‎مند کردن زندگی روزمره به خبرنگارمهر گفت: فلسفه اخلاق همانطوری که از عنوانش پیداست بحث درباره مبانی فلسفی اخلاق است. پاسخ به همین مبانی فلسفی اخلاق به طبع می‎تواند در زندگی روزمره انسانها مؤثر بیفتد. برای مثال اینکه خوبی وبدی چیست و تعریفی که از خیر و شر و فضیلت و رذیلت داده می‎شود برمبنای اینکه درهر مکتب فلسفی چه چیزی را فضیلت چه چیزی را رذیلت بدانند همین مبنا می‎تواند بر عملکرد زندگی روزمره‎ای که پیروان آن مکتب فلسفی یا بنوعی ادیان مختلف که دعوت به اخلاق کرده‎اند تأثیر بگذارد. لذا با تعریفی که از خیر و شر و فضیلت و رذیلت می‎دهند بطور مستقیم در رفتاری که از پیروانشان می‎خواهند مؤثر است.

این استاد فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم درمورد فرااخلاق و ارتباط آن با زندگی عادی مردم همچنین اظهارداشت: بازهم به همین شکل است. اگرچه فرااخلاق چنانچه از عنوانش برمی‎آید یک بحثهای خیلی تئوریک و نظری می‎کند و خیلی هم با عمل ارتباطی ندارد ولی از آنجا که فلسفه بحث ازمبانی و پرسشهای انسانی است درفرااخلاق هم به همین صورت است. درواقع پرسشهای اساسی که درحوزه اخلاق مطرح است و باید به آنها جواب داده شود درزندگی عادی مردم و در رفتارشان می‎تواند مؤثر واقع شود. زیرا باز هم بنوعی از مبانی رفتار صحبت می‎کند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی و دین درمورد رشد تفکر منسجم فلسفی دردیارمان هم گفت: متأسفانه تفکر منسجم فلسفی در جامعه ما همانطوری که درحوزه‏های مختلف فلسفه‏های مضاف کارجدی انجام نداده‎ایم، رشد نکرده است. کارهایی هم که کرده‎ایم غالباً کارهای ترجمه‏ای و پراکنده‎ای از آنطرف بوده است. دلیلش هم برمی‏گردد به عدم توجه به مبانی اساسی و سؤالهای اساسی که ما از آن تحت عنوان فلسفه یاد می‎کنیم. از آنجایی که به فلسفه و مبانی کلی علوم درحوزه‏های فرهنگی ما زیاد توجه نشده و کم توجهی کردیم بدین ترتیب درحوزه‏های اخلاق هم دچار این مشکل هستیم.