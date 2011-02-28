آخرین خبر درباره سرنوشت امام موسی صدر از زبان قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المنار اخیرا فایلی صوتی را از اظهارات قذافی منتشر کرده که در آن درباره ناپدید شدن امام موسی صدر سخن می گوید.

وی در این فایل صوتی اظهار می دارد: او ناپدید شد اما نمی دانیم چگونه این مسئله رخ داد.

قذافی در ادامه تاکید می کند: ای کاش می دانستیم چه کسانی پشت پرده ناپدید شدن وی قرار دارند. با وقوع این مسئله وجهه لیبی در جهان تخریب شد. در واقع آنان این کار را کردند تا وجهه لیبی را از بین ببرند.

امام موسی صدر 9 شهریور سال 1357 در سفر به لیبی و هنگام ترک این کشور به مقصد ایتالیا ناپدید شد. اسناد معتبر نشان می دهد امام موسی صدر هرگز سوار هواپیمایی که به مقصد ایتالیا پرواز می کرده نشده است. امام صدر را در این سفر شیخ "محمد یعقوب" و "عباس بدرالدین" (روزنامه نگار لبنانی) همراهی می کردند.



چندی پیش پسر امام موسی صدر که پدرش 32 سال پیش سفر بی بازگشتی به لیبی داشت، تاکید کرد: پدرم و همراهان وی همچنان زنده اند و در لیبی بسر می برند.

خاطرنشان می شود تحولات اخیر در لیبی که با اعتراضات شدید مردمی علیه معمر قذافی ادامه دارد، پرونده ناپدیدشدن امام موسی صدر را وارد مراحل تازه ای کرده است. بر این اساس، برخی منابع موثق روز گذشته از زنده بودن این عالم عالیقدر جهان اسلام و حضور وی در زندانی در لیبی خبر دادند.اما در مقابل برخی گزارشها از خروج امام موسی صدر به وسیله یک هواپیمای کوچک از این کشور به مقصدی نامشخص حکایت دارد.