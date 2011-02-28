کمبود داروهای یارانه ای/ بیماران توان خرید داروهای میلیونی را ندارند

دکتر علی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حدود 8 ماه است که یارانه دارو به شرکتهای تامین کننده داروهای یارانه ای پرداخت نشده و همین مسئله باعث شده که این شرکتها در تامین داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران خاص دچار مشکل شوند.

وی با اشاره به طلب 170 میلیارد تومانی شرکتهای تامین کننده داروهای یارانه ای از وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه شرکتهای تامین کننده این قبیل داروها در حال حاضر پولی برای تامین داروهای یارانه ای ندارند و همین مسئله می تواند منجر به کمبود داروهای یارانه ای شود.

سبحانیان تاکید کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند بزودی بیمارانی که از این داروها استفاده می کنند، دچار مشکل خواهند شد. زیرا اگر داروهای یارانه ای موجود نباشد مجبور خواهند شد برای تهیه داروهای مورد نیاز خود آنها را به قیمت آزاد بخرند که چنین کاری به لحاظ گران بودن قیمت داروها غیرممکن است.

رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، مصرف کنندگان داروهای یارانه ای را بیماران هموفیلی، تالاسمی، پیوند کلیه و... دانست و افزود: البته این احتمال وجود دارد که شرکتهای تامین کننده داروهای یارانه ای بخواهند این داروها وارد کنند ولی با قیمت آزاد در اختیار بیماران قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم، ادامه داد: تاخیر در پرداخت مطلبات شرکتهای تامین کننده داروهای یارانه ای، باعث خواهد شد که در تامین این داروها برای بیماران دچار مشکل شویم.

سبحانیان با تاکید بر اینکه پول داروهای یارانه ای همواره در بودجه سالیانه وزارت بهداشت دیده می شود، افزود: شنیده می شود که این پول به مصارف دیگر می رسد.

رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفت: چندی قبل نامه ای به رئیس جمهور نوشتیم و ایشان را در جریان قرار دادیم و رونوشت نامه را نیز برای وزیر بهداشت ارسال کردیم اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

وی در ارتباط با تبعات کمبود داروهای یارانه ای و مشکلاتی که برای بیماران به وجود می آید، افزود: هم اکنون یک بیمار پیوند کلیه برای تهیه داروهای یارانه ای هر ماه 30 تا 40 هزار تومان پرداخت می کند اما اگر قرار باشد داروها را آزاد تهیه کند باید حدود 2.5 میلیون تومان پل بدهد که غیرممکن است. همچنین هزینه ای که بابت مصرف شیرهای ضد آلرژی برای کودکانی که نمی توانند شیر مادر و شیر خشک بخورند، هر ماه حدود 2 میلیون است.