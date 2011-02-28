دشتهای تشنه پلدختر در هراس سیلاب / کشکان ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حوضه آبخیز رودخانه کشکان با وسعت 9275.66 کیلومترمربع در ناحیه جنوب غربی ایران واقع شده است. این حوضه بخش مهمی از سرشاخه های پرآب رودخانه کرخه را تشکیل می دهد و حدود یک سوم از خاک استان لرستان را در بر می گیرد و شهرستانهای خرم آباد، کوهدشت، الشتر و پلدختر در داخل آن قرار دارند.

این حوضه آبخیز از سمت شمال غرب، غرب و جنوب غربی به حوضه آبریز رودخانه های گاماسیاب و سیمره و از شرق به سرشاخه های فرعی رودخانه دز و از جنوب به زیرحوضه های مشرف به رودخانه کرخه محدود می شود.

حوضه آبخیز رودخانه کشکان در تقسیم بندی هیدرولوژی ایران جزئی از حوضه آبریز خلیج فارس به شمار می آید. سیستم زهکشی اصلی رودخانه کشکان ابتدا از به هم پیوستن سرشاخه رودخانه های "هرو" و "دو آب" الشتر در شمال شرق و شمال حوضه به ترتیب با جهتی از شرق به غرب و شمال به جنوب تشکیل می شود. به این سرشاخه ها که از دامنه کوههای مرتفع و برفگیر "گرین" و "میش پرور" سرچشمه می گیرند در طول مسیر اصلی دیگر رودخانه های فرعی نظیر چم زکریا، خرم رود، چولهول و مادیان رود می پیوندند و سرانجام به صورت یک سیستم واحد رودخانه کشکان را تشکیل می دهند.

رودخانه کشکان پس از طی مسافتی در حدود 300 کیلومتر از میان شهر پلدختر عبور کرده و در محل پل گاومیشان به رودخانه سیمره ملحق شده و رودخانه کرخه را تشکیل می دهد.

این در حالیست که شهرستان پلدختر که بستر رودخانه خروشان کشکان در آن جای گرفته است با وجود اینکه هر ساله از سیلابهای متعددی خسارت می بیند ولی همچنان با مشکل آب شرب و کشاورزی مواجه است.

از سوی دیگر بزرگترین سیل استان لرستان در طول سالهای اخیر در شهرستان پلدختر به وقوع پیوست که بالغ بر 80 میلیارد تومان خسارت به این شهرستان وارد کرد.

در حال حاضر سالانه 12.5 میلیارد متر مکعب آب از استان لرستان خارج می شود که 63 درصد از این میزان آب از حوزه کارون بزرگ و به طور عمده رودخانه دز و مابقی از حوزه کرخه خارج می شود و در پشت سدهای دز، کرخه و کارون در استان خوزستان جمع می شود.

این در حالیست که از میزان آب خارج شده از استان لرستان در حوزه کرخه 66 درصد از سیمره تخلیه و 33 درصد باقی مانده از حوزه کشکان خارج می شود.

با این اوصاف شهرستان پلدختر نیازمند ساماندهی رودخانه کشکان به منظور مهار سیلابها و استفاده هر چه بهتر از این موهبت خدادادی است.

فرماندار پلدختر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان گفت: اگرچه رویکرد سفر سوم هیئت دولت به استان ها تحول در بخش فرهنگی است، ولی بخش عمرانی استانها و شهرستانها فراموش و نادیده گرفته نمی شود.

فریدون رشیدی افزود: برای رشد و توسعه شهرستان پیشنهادهایی در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز تدوین شده که در سفر دولت مطرح خواهد شد.

وی به پیشنهادهای شهرستان پلدختر در دور سوم سفر اشاره کرد و گفت: مصوبات پشنهادی شهرستان جمع بندی و نهایی شده و به مرکز استان ارسال شده است که در کمیته ای در استانداری مورد بررسی قرار گرفته است.

فرماندار شهرستان پلدختر با تاکید بر سیل خیز بودن این شهرستان، گفت: مسیل های شهر پلدختر به معضل بزرگی برای این شهر تبدیل شده است به طوریکه بارندگی و نزولات جوی، شهروندان به ویژه ساکنان کوی بسیجیان را با مشکل رفت و آمد و آبگرفتگی معابر مواجه می سازد.

رشیدی افزود: کنترل سیلاب شهری و اجرای سیستم جمع آوری آبهای سطحی با بررسی کارشناسی یکی از ضروریات شهر پلدختر می باشد.

مدیر امور آب شهرستان پلدختر نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر اظهار داشت: مهمترین مراکز جمعیتی شهرهای پلدختر و معمولان و روستاهای پر جمعیت این شهرستان، در حاشیه رودخانه کشکان شکل گرفته اند که هرساله در معرض خطر سیلاب های فصلی قرار دارند.

رضا میرزایی با تاکید بر ضرورت توجه به این امر در سفر سوم دولت، افزود: ساماندهی رودخانه کشکان به طول 10 کیلومتر در قالب یک طرح پیشنهادی برای شهرستان در سفر سوم ضروری است.

وی ادامه داد: در سفر دور اول و دوم هیئت دولت به لرستان، خوب عمل نشد که علت این موضوع ضعف مدیریت وقت استان و شهرستان پلدختر بود.

مدیر امور آب شهرستان پلدختر افزود: پیشنهادهایی که مدیران وقت برای این شهرستان ارائه کردند پیشنهادات اولویت دار، بزرگ و مهمی نبودند.

میرزایی با تاکید بر ضرورت توجه به مصوبات کارشناسی در سفر سوم دولت، گفت: متاسفانه در دور اول و دوم سفر بی توجهی به پیشنهادات ارائه شده از سوی کارشناسان موجب شد که شهرستان پلدختر نتواند طرح مهم و اولویت داری را ارائه کند و از سفرهای قبلی به نحوه شایسته و مطلوب استفاده و بهره ببرد.

میرزایی یادآور شد: باید با استفاده ازتجربه گذشته در سفر سوم هیئت دولت به پلدختر توجه کافی شود و ما با تهیه مصوبات خوب و کارشناسی شده و اولویت دار، بهره لازم و کافی را نصیب شهرستان کنیم.