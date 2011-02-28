فراز و فرودهای 10 ساله جشنواره موسیقی فجر

جشنواره موسیقی فجر امسال بیست و ششمین دوره اش را پشت سر گذاشت. با مروری گذار بر این بیست و شش دوره به سادگی می توان دریافت که این مهمترین رخداد موسیقایی کشور فراز و فرودهای بسیار ملموس و مشهودی داشته است چرا که در برخی دوره ها چهره های مطرح و موسیقیدانان برجسته ( درهمه بخشها) حضور داشته اند که همین حضور موجب ارتقای سطح کیفی و به تبع آن افزایش تعداد مخاطبان و ایجاد شور و اشتیاق بیشتری در برپایی جشنواره بوده و در برخی دوره ها نیز بسیار کم فروغ و در حد رفع تکلیف برگزار شده است.

همچنین در توصیف این بالا و پایین ها می توان به رقابتی بودن یا نبودن دوره ها، حضور و عدم گروههایی از بانوان (بخش ویژه بانوان)، برگزاری در شهرهایی غیر از تهران و همچنین دعوت از گروههای برتر و یا گروههای ضعیف در بخش بین الملل اشاره کرد.

همین فراز و فرودها در بخش نواحی نیز وجود داشته به طوری که در برخی دوره ها بزرگان موسیقی نواحی از اقصی نقاط ایران همچون حاج قربان، سرور احمدی، درویش حیاتی و... در این جشنواره شرکت کرده و به اجرای برنامه می پرداختند و یا در بخش بین الملل نیز در برخی دوره ها چهره های جهانی چون بسم الله خان، نصرت فاتح علی و... حضور داشتند.به هر حال مشاهده همین فراز و نشیبها که در این سالها به چشم می آید نشاندهنده ضرورت برنامه ریزی درازمدت و ارائه آئین نامه و سیاستگذاری مشخصی برای جشنواره است. موضوعی که هرساله منتقدان و موسیقیدانان صاحبنظر به نبود آن انتقاد کرده اند.

از سوی دیگر، باید اذعان داشت که قوت و ضعف جشنواره ها بر اساس قوت و ضعف دبیر و مهمتر از آن وضعیت مرکز موسیقی (دفتر موسیقی) وزارت ارشاد و سطح همکاری دیگر نهادها از جمله خانه موسیقی، حوزه هنری، صدا وسیما و برخی مراکز دانشگاهی با این مرکز باز می گردد ضمن اینکه تغییر مدیریت در دفتر موسیقی ارشاد و معاونت هنری در این فراز و فرودها تاثیرات به سزایی داشته است. با تغییر هر مدیر و هر دبیری دوباره کاری و کسب تجربه جدید در دستور تیم تازه قرار گرفته و بدون توجه به راه رفته اقدامات تقریبا از نقطه صفر آغاز شده است.

در ادامه یک نگاه آماری به برگزاری ده دوره گذشته جشنواره های موسیقی فجر(از دوره 16) خواهیم داشت. با این توضیح که فقط از هنرمندان و گروههای شاخص و شناخته شده که در جشنواره شرکت کرده اند نام برده شده است.

جشنواره موسیقی فجر دوره شانزدهم : 16 تا 28 بهمن ماه 1379

دبیر: علی آینه ساز

هنرمندان وگروههای شرکت کننده: گروه شمس کیخسرو پورناظری، گروه نهفت، جهانشاه صارمی، چهل دف، غریب پور، باربد، محمد ساعد، مردان خدا جلال محمدیان، ارکستر فیلارمونیک تهران، شریف لطفی، ارکستر سمفونیک، لوریس چکناوریان، ارکستر مجلسی جوانان وحیدی آذر، اقبال آذر صالح عظیمی، دلنوازی، منبری، شورانگیز، گنجه ای، آراز رحیم شهریاری، گروه کر بهمن، ارکستر بزرگ جوانان، شاملو، منتشری، سهند رشید وطن دوست، فاخته، موسوی زاده و قربانی، ارکستر پارس نظر، صبا فرهاد پور، ارکستر ملی فخرالدینی.

بخش بین الملل: گروههای از کشورهای ایتالیا، آلمان، گرجستان،هند، اسپانیا، اتریش، انگلیس.



بخش نواحی: فرج علی پور، محمود جهان، عاشق اسکندری، صحرا روشن، پورعطایی

بخش پژوهش: مجید کیانی، داریوش طلایی، محمدرضا درویشی، جلال ذوالفنون، مجید تکه، نصرالله ناصح پور.

دوره هفدهم:17 تا 29 بهمن 1380

دبیر: علی مرادخانی

گروهها: شهرام ناظری، کیخسرو پورناظری، جلال ذوالفنون، فرهنگ شریف، عبدالحسین مختاباد، ارغنون،حسام الدین سراج، ارکستر سمفونیک چکناوریان،رضا مهدوی، کیوان ساکت،غریب پور،ارکسترموسیقی ملی، فرهاد فخرالدینی،علیرضا مشایخی، شاملو منتشری، پارس ناصر نظر و باربد محمد ساعد.

بخش بین الملل: ژاپن، اتریش، ارمنستان، ایتالیا، تایلند، ونزئلا، آلمان، رومانی.



بخش نواحی:سرور احمدی، خلیفه غوثی،علی اکبر مهدی پور، ولی رحیمی، چنگیز مهدی پور، سهراب محمدی، پور عطاییو یدالله تیموری.

بخش پژوهش: شاهین فرهت کیانی نژاد، پورتراب، حسین دهلوی، شهرام ناظری، بابک بیات، خسرومولانا، طلایی، درویشی، ناجی، کیانی، ناصح پور و تکه.

این دوره با حدود 100گروه، 150 اجرا و در 12 تالار برگزار شد.