منچسترسیتی متوقف شد/ لیورپول به وستهام باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان، در حالی که میزبان فولهام بود، با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد. "ماریو بالوتلی" در دقیقه 26 برای من سیتی گل زد و "دیمین داف" در دقیقه 48 بازی را به تساوی کشاند.

در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته لیورپول که با حضور "کنی دالگلیش" روند رو به رشد خوبی را آغاز کرده بود، با نتیجه 3 بر یک در زمین وستهام ته جدولی شکست خورد. اسکات پارکر (22)، دمبا با (45) و کارلتون کول (90) گل‌های وستهام را به ثمر رساندند و تک گل لیورپول را گلن جانسون در دقیقه 84 وارد دروازه تیم میزبان کرد.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 60 امتیاز (27 بازی)

2- آرسنال 56 امتیاز (27 بازی)

3- منچسترسیتی 50 امتیاز (28 بازی)

4- تاتنهام 47 امتیاز (27 بازی)

5- چلسی 45 امتیاز (26 بازی)

6- لیورپول 39 امتیاز (28 بازی)

18- وستهام 28 امتیاز (28 بازی)

19- وست برومویچ 28 امتیاز (27 بازی)

20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (28 بازی)