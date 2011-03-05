به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به طور مقدماتی به بررسی آرای این فیلسوف و امپراتور روم می‌پردازد.

این کتاب به بررسی آرای اورلیوس در کتابش با نام "تأملات" می‌پردازد. این کتاب به طور تحت الفظی به "برای خودش" ترجمه شده است. کتاب حاوی نکات مبهم و پیچیده است که در اثر حاضر این نکات مبهم تصریح و روشن می‌شوند.

اورلیوس فیلسوف سخت فهمی است و فهم آرای او به سادگی میسر نیست. تلاش این اثر برای تبیین فلسفه او به زبانی ساده است.

مارکوس اورلیوس آنتونیوس از امپراتوران بزرگ روم است. او در ۲۶ آوریل سال ۱۲۱ میلادی زاده شد. وی در ۱۷ مارس ۱۸۰ میلادی به علت بیماری تیفوس درگذشت.

نویسنده در این اثر به بررسی نسبت میان آرای فلسفی اورلیوس و نوع و شیوه حکمرانی او می‌پردازد. اورلیوس در زمره فیلسوفان رواقی مسلک شناخته می‌شود و از پیشگامان این نحله و شاخه فلسفی به شمار می‌رود.

این کتاب از سری کتابهای انتشارات کانتینیوم است که به زبانی ساده فلسفه‌ها و آرای پیچیده را بیان می‌کند. اثر حاضر اواسط سال جاری میلادی از سوی این انتشارات منتشر می‌شود.