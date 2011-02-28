به گزارش خبرگزاری مهر، این راهنما مشتمل بر مجموعه مقالاتی است که توسط متخصصان فلسفه باستان به نگارش درآمده است.

این راهنما را می‌توان جزء معدود آثاری دانست که آراء و فلسفه سقراط را به طور کامل و جامع مورد بررسی قرار داده و توسط جان باسینیچ و نیکلاس اسمیت گردآوری شده است.

سقراط فیلسوف مهم و البته مبهمی است. این اندیشه که سقراط بنیان فلسفه غرب را بنا نهاد مورد قبول همگان است. سقراط به شخصه نوشته و اثر مکتوبی از خود به جا نگذاشته است.

بر این اساس فلسفه او به طور غیرمستقیم و از طریق شاگردش افلاطون و معاصرانش به دست ما رسیده است. افلاطون در گفتگوها، آراء و فلسفه استاد خود را تشریح کرده است. آرای سقراط بدون شک تأثیر زیادی بر حوزه‌های گوناگون فلسفی داشته است.

این راهنما مشتمل بر سیزده بخش است که هر بخش توسط گروهی از اندیشمندان بین المللی و متخصصان آرای سقراط به نگارش درآمده است. این راهنما جنبه‌ها و ابعاد گوناگون فلسفه سقراط را مورد توجه قرار می‌دهد.

تجاهل سقراطی، متافیزیک، معرفت شناسی، شادی، فضیلت، روانشناسی اخلاق، فلسفه عشق، فلسفه سیاسی و باورهای مذهبی از جمله موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این اثر منابع دست اول و دست دوم در مورد فلسفه سقراط را برای مطالعه بیشتر معرفی و دارای کتابشناسی است.