توضیح دلایل افزایش شکایات از آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبیعی است که وزارت آموزش و پرورش قادر بکارگیری همه افرادی که در آزمون استخدامی این وزارتخانه شرکت کرده اند نیست اما بسیاری از این افراد با طرح دعاوی در این دیوان در پی رفع این مشکل هستند و همین مسئله بسیاری از پرونده های آموزش و پرورش را در این دیوان تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری مرجعی است برای احقاق حقوق کارمندان دولت که حقی از آنها ضایع شده گفت: آنها با مراجعه به این دیوان و طرح دعاوی از دستگاه ذی ربط برای رسیدگی به پرونده خود و رفع مشکل اقدام می کنند.

معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین بخشی از پرونده شکایات از آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری مربوط به تعیین تکلیف فاصله خدمت کسانی است که در تربیت معلم و دانشسرای مقدماتی تحصیل کرده اند و همچنین سابقه حق التدریسی هایی که به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند است.

پیش از این "محمد جعفر منتظری" رئیس دیوان عدالت اداری آموزش و پرورش اعلام کرده بود که 6 هزار و 777 پرونده مربوط به آموزش و پرورش در این دیوان وجود دارد.

حیدری تصریح کرد: در یک سال گذشته تمام تلاش خود را کرده ایم که با شفاف سازی برای جامعه و فرهنگیان اقدام به حل و فصل چنین پرونده هایی کنیم و همین مسئله موجب کاهش پرونده های آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری شده است.