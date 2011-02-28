مسابقات طناب کشی در المپیک لندن برگزار می شود

عباسعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: هدف از برگزاری این مسابقات نمایشی، گرامیداشت یکصدمین سالگرد این ورزش مفرح است.

وی بیان کرد: ورزش طناب کشی در پنج دوره المپیک از سال 1900 تا 1920 همواره حضور داشت اما پس از آن از المپیک خارج شد.

اکبری اظهار داشت: هم اکنون مسابقات جهانی این رشته هر ساله و مسابقات آسیایی نیز هر دو سال یکبار در دو بخش داخل سالن و خارج از سالن برگزار می شود.

رشد ورزش طناب کشی در کشور قابل قبول است

وی بیان اینکه تلاش می کنیم تیمی پرقدرت را به المپیک لندن اعزام کنیم، گفت: کشور ما برای اولین بار در مسابقات جهانی 2008 ایتالیا شرکت کرد و در آن رقابتها مقام هفتم 640 کیلوگرم را کسب کرد و همان سال نیز در مسابقات آسیایی ماکائو موفق به کسب مقام سوم شد.

اکبری عنوان کرد: طی سالهای اخیر ورزش طناب کشی از رشد قابل قبولی در کشور برخوردار شده است به طوری هم اکنون تیمهای زیادی در سنین مختلف و در دو بخش مردان و زنان در کشور فعالیت می کنند.

رئیس انجمن طناب کشی کشور یادآور شد: به دلیل شرکت در مسابقات بین المللی مختلف، بازیکنان این رشته در کشور از تجارب خوبی برخوردار شده اند و این باعث افزایش سطح لیگ شده است.

کمبود پیست استاندارد مهمترین مشکل طناب کشی در کشور

وی با اشاره به مزیتهای مختلف این رشته ورزشی، گفت: ورزش طناب کشی قابلیت توسعه در ابعاد فردی و همگانی را دارد و محدود به سن خاصی نیست به طوری که در بازیهای آسیایی و جهانی افراد بالای 60سال نیز حضور دارند.

اکبری مهمترین مشکل این رشته را کمبود پیستهای استاندارد در کشور عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم که با مساعدت فدراسیون ورزشهای همگانی، پیستهای استاندارد این رشته را وارد کشور کنیم.

طناب کشی در مدارس آموزش داده می شود

رئیس انجمن طناب کشی کشور بیان داشت: همچنین برای توسعه این رشته بنا داریم زمینه های آموزش این رشته را از مهد کودک تا دانشگاه فراهم کنیم.

اکبری افزود: براین اساس طبق مذاکره که با وزارت آموزش و پرورش مققر شد رشته طناب کشی در مدارس کشور آموزش داده شود.