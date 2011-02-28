ایران از ثروتمندترین کشورهای دنیا در محیط زیست طبیعی است

محمد باقر صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هیچ اعتقادی به تکثیر گونه های در اسارت و یا شرایط نیمه اسارت ندارد، اظهار داشت: اگر سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست صورت گیرد و حفاظت را ارتقا دهیم می توانیم گونه ها را در زیستگاههای خود حفاظت کنیم. همچنین اگر متناسب با استاندرادهای بین المللی نیرو و امکانات داشته باشیم جزو ثروتمند ترین کشورها در این حوزه می شویم.

صدوق با تاکید بر اینکه کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و محیط بان کارآمد از مشکلات عمده محیط زیست ایران است، تاکید کرد: ما با استاندارد جهانی فاصله داریم چرا که هریک از محیط بانان ما مجبورند 15 هزار هکتار را پوشش دهند در حالی استاندارد آن کمتر از سه هزار هکتار است.

وی اضافه کرد: ما یک سوم با استانداردهای جهانی فاصله داریم و مشکل دیگری هم که داریم این است که باید غیر از مناطق چند گانه حفاظت مناطق آزاد را نیز ما حفاظت کنیم. در واقع معتقدم محیط زیست مدعی العموم طبیعت است و باید روی کار سازمان جنگلها حتی نظارت کند.

به گفته صدوق، ادغام سازمان جنگلها و محیط زیست تنها در صورتی مثبت و در جهت حفظ طبیعت ایران است که سازمان جنگلها زیر مجموعه محیط زیست قرار بگیرد. در یک دوره زمانی گارد دو سازمان ادغام شد ولی بعد از 6 ماه منتفی شد.

صدوق تاکید کرد: معتقدم محیط زیست با همه کمبودها و مشکلاتش می تواند طبیعت را بهتر از سازمانهای دیگر حفاظت کند چون در این سازمان عشق به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی یک دغدغه عمیق و قابل تامل است.

وی با تاکید بر اینکه مدعی العموم طبیعت سازمان محیط زیست است گفت: در تمام دنیا از طبیعت بهره برداری می شود اما تا جایی که توسعه پایدار با مشکل مواجه نشود و این کار تنها از عهده سازمان محیط زیست بر می آید.