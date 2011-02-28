سارکوزی برای ترمیم وجهه فرانسه "ژوپه" را وزیر خارجه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از استعفای "میشل الیوت ماری" از سمت وزارت خارجه فرانسه، "نیکلا سارکوزی" اقدام به معرفی نخست وزیر اسبق این کشور به عنوان وزیر خارجه جدید فرانسه کرد.

بر اساس این گزارش، از آنجا که آلن ژوپه دارای سابقه خوبی در فرانسه است، سارکوزی با انتخاب وی قصد دارد تا ضمن ترمیم وجهه این کشور در شمال آفریقا و جهان موقعیت خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز تقویت کند.

در پی افشا شدن ارتباط نزدیک میشل الیوت ماری با "زین العابدین بن علی" رئیس جمهور مخلوع تونس، انتقادها از دولت فرانسه به یکباره افزایش یافت و با توجه به آنکه شمال آفریقا از دیرباز حوزه نفوذ فرانسه محسوب می شود سارکوزی نگران از دست دادن جایگاه کشورش در این منطقه بود.

ژوپه در دهه 1990 و در زمان ریاست جمهوری "ژاک شیراک" نخست وزیر فرانسه بود و مدتی را به نیز به عنوان وزیر دفاع در کابینه فرانسه حضور داشته است.

سارکوزی در زمان معرفی ژوپه به عنوان وزیر خارجه جدید فرانسه از وی به عنوان بهترین فرد برای تصدی این پست یاد کرد.