بررسی حسن اجرای آیین نامه انتقال و مهمانی دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گردهمایی که با حضور دکتر محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، دکتر مجتبی بذرافشان مدیرکل امور دانش اموختگان وزارت علوم و دکتر عاشوری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود، کارگاه آموزشی سامانه خدمات انتقال و میهمانی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی با حضور مدیران امور آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولنی برگزار شده و در خصوص آیین نامه های نظام وظیفه و خدمات آموزش رایگان نیز تبادل نظر می شود.