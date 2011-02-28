به گزارش خبرگزاری مهر، در این گردهمایی که با حضور دکتر محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، دکتر مجتبی بذرافشان مدیرکل امور دانش اموختگان وزارت علوم و دکتر عاشوری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود، کارگاه آموزشی سامانه خدمات انتقال و میهمانی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی با حضور مدیران امور آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولنی برگزار شده و در خصوص آیین نامه های نظام وظیفه و خدمات آموزش رایگان نیز تبادل نظر می شود.
دردانشگاهفردوسی صورت میگیرد/
بررسی حسن اجرای آیین نامه انتقال و مهمانی دانشجویان
اولین گردهمایی مدیران امور آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور حسن اجرای آیین نامه انتقال و میهمانی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی و تسهیل در اجرای آن 12 اسفند در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.
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