  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۸

دردانشگاه‌فردوسی صورت می‌گیرد/

بررسی حسن اجرای آیین نامه انتقال و مهمانی دانشجویان

بررسی حسن اجرای آیین نامه انتقال و مهمانی دانشجویان

اولین گردهمایی مدیران امور آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور حسن اجرای آیین نامه انتقال و میهمانی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی و تسهیل در اجرای آن 12 اسفند در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گردهمایی که با حضور دکتر محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، دکتر مجتبی بذرافشان مدیرکل امور دانش اموختگان وزارت علوم و دکتر عاشوری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود، کارگاه آموزشی سامانه خدمات انتقال و میهمانی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی با حضور مدیران امور آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولنی برگزار شده و در خصوص آیین نامه های نظام وظیفه و خدمات آموزش رایگان نیز  تبادل نظر می شود.

کد مطلب 1263243

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها