اوساسونا به لوانته باخت/ شجاعی پاس گل داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت‌های لالیگا با نتیجه دو بر یک در دیدار خارج از خانه مقابل لوانته شکست خورد.

اوساسونا ابتدا در دقیقه 41 با گل والتر پاندیانی که پاس آن را مسعود شجاعی داده بود از لوانته پیش افتاد اما در ادامه سرخیو بالستروس (44) و فلیپه کایسدو (50) دو بار برای تیم میزبان گل زدند تا سه امتیاز بازی خانگی را از آن خود کنند. جواد نکونام و مسعود شجاعی به ترتیب در دقایق 81 و 67 با کریستین وادوژ و دژان لکیچ تعویض شدند.

در سایر دیدارهای دیشب لالیگا نتایج زیر حاصل شد:

* هرکولس صفر - ختافه صفر

* راسینگ سانتاندر 2 - ویارئال 2

* آتلتیک بیلبائو یک - والنسیا 2

تیم‌های فوتبال مالاگا و آلمریا امروز آخرین دیدار این هفته از رقابت‌ها را برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 68 امتیاز

2- رئال مادرید 61 امتیاز

3- والنسیا 51 امتیاز

4- ویارئال 47 امتیاز

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16- اوساسونا 25 امتیاز

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18- رئال زاراگوزا 24 امتیاز

19- آلمریا 21 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- مالاگا 20 امتیاز (یک بازی کمتر)