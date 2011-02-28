آب نایاب در کویر رها شد / تصفیه خانه کرمان در انتظار تدبیر مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، طی سالهای اخیر افزایش سطح آبهای زیر زمینی در کرمان و ورود آب فاضلاب شهری به زیر زمین خانه ها و ساختمانهای اداری و همچنین تخریب برخی بناهای میراث فرهنگی کرمان بدلیل این افزایش سطح از مهمترین دغدغه های شهرکرمان بوده است.

این درحالی است که طبق اعلام نظر کارشناسان میزان ورودی آب فاضلاب شهری در کرمان در هر ثانیه بیش از هزار و 800 لیتر است که این رقم می تواند نشان دهنده اوج معضلات در شهری باشد که بدلیل ساختار خاص زیر زمینی قادر به جذب آب نیست و این دریاچه زیر زمینی هر روز در کرمان گسترده تر می شود.

تکمیل شبکه فاضلاب کرمان با کندی پیش می رود

در این میان تکمیل شبکه فاضلاب کرمان که از 10 سال قبل در کرمان آغاز شده است همچنان به کندی پیش می رود و با توجه به بودجه اندکی که به این پروژه اختصاص یافته و با ادامه روند فعلی بیش از 20 سال دیگر طول خواهد کشید.

اوج مشکلات شهر کرمان طی ماه گذشته در زمان بارندگیهای شهر کرمان نمایان شد و بدلیل پر شدن چاههای آب شهر کرمان و همچنین عدم توان جذب حجم بالای آب بدلیل بارندگی، برخی از خیابانهای کرمان مملو از آب شد و بسته شد و بسیاری از معابر دچار آب گرفتگی شدند و درنهایت نیز با موتور پمپ آبها از سطح شهر خارج شد.

مزارع کشاورزی تشنه آب تصفیه خانه کرمان

اما در سوی دیگر سکه بسیاری از مناطق اطراف کرمان در بخش شرب، صنعت و کشاورزی با کمبود شدید آب مواجه هستند بگونه ای که روستای "ده بالا" در نزدیکی شهر کرمان هم اکنون بدلیل کمبود آب از آب شرب لوله کشی محروم است و با تانکر آبرسانی می شود، بخش صنعت نیز نیازمند آب است و فعالان در این زمینه خواستار تخصیص آب مورد نیاز هستند و همچنین پسته داران زنگی آباد، اختیار آباد و روستایهای توابع شهر کرمان با کمبود شدید در بخش آب کشاورزی مواجه هستند.

یکی از راهکارهای کارشناسان برای حل مشکل در بخش کشاورزی و صنعت انتقال آب فاضلاب شهری کرمان پس از تصفیه به این بخشها و فشار کمتر آنها به سفره های آب زیر زمینی و درنهایت تامین آب شرب است.

میلیونها لیتر آب در کویر رها می شود

اما نکته آب تامل در این میان هدر رفتن این گوهر نایاب در کویر پس از صرف میلیاردها تومان هزینه است.

هر چند شبکه فاضلاب شهری کرمان به کندی پیش می رود اما این شبکه در برخی مناطق شهر فعال است و پس از افتتاح تصفیه خانه شهر کرمان این آب پس از فرایند تصفیه که شامل لجن گیری، دفع میکرو ارگانیسمها و همچنین کلر زنی است در نهایت توسط لوله های انتقال به بیابان هدایت شده و در گودالی بزرگ رها می شود.

هم اکنون حجم بسیار زیادی از این آب که قرار بود در بخشهای مختلف استفاده شود در استانی هدر می رود که 13 سال درگیر با خشکسالی است و کمبود شدید آب در بخشهای مختلف مشکلاتی متعددی ایجاد کرده است که از خشکیدگی باغهای کشاورزی گرفته تا مهاجرت روستائیان به شهرها را سبب می شود هر چند آب تصفیه خانه کرمان نمی توان همه این مشکلات را رفع کند اما می توان با تکمیل چرخه مصرف این آب مشکلات بخش کشاورزی را در استان کرمان بخصوص در بخش پسته برطرف کرد.

علیرغم قول مسئولان بودجه فاضلاب کرمان کاهش یافت

برخی پسته کاران اطراف شهر کرمان نیز حاضر به سرمایه گذاری در بخش تکمیل شبکه فاضلاب و درنهایت استفاده از این آب در کشاورزی هستند، این درحالی است که تکمیل شبکه فاضلاب با کمبود شدید اعتبار مواجه است و علیرغم قول مسئولان در راستای افزایش دو برابری بودجه طرح فاضلاب کرمان تنها در سال جاری شاهد کاهش این بودجه نیز بوده ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کرمان در این خصوص گفت: وظیفه شرکت فاضلات تکمیل شبکه، جمع آوری فاضلاب و درنهایت تصفیه است و در نهایت استفاده از آب ناشی از فرایند تصفیه برعهده این شرکت قرار ندارد و باید دستگاههای دیگر در این خصوص اقدام کنند.

محمد طاهری افزود: هم اکنون کار تکمیل شبکه فاضلاب کرمان درحال انجام است و هر چند در سال جاری شاهد کاهش اعتبار بودیم اما مسئولان قول مساعد داده اند که در سال آینده اعتبارات شاهد رشد چشمگیری شود.

آب تصفیه خانه کرمان طی یک ماه آینده تعیین تکلیف می شود

مدیرعامل آب منطقه ای کرمان نیز در خصوص تعیین تکلیف آبهای رها شدن ناشی از تصفیه آب در شهر کرمان نیز گفت: این آب تا یک ماه دیگر در بخش صنعت به مناقصه گذاشته خواهد شد.

سید محسن ثمره هاشمی افزود: هم اکنون نیز این آب در بیابان رها نشده بلکه در مجموعه ای مشخص قرار دارد و حتی می تواند در راستای تغذیه سفره های آب زیر زمینی نیز نقش موثری داشته باشد.

وی افزود: به نظر می رسد این آب در بخش صنعت کرمان بسیار کار ساز و گره گشا باشد زیرا می تواند موجب رونق صنعت، افزایش اشتغال و درنهایت درآمد زایی شود.

سطح آبهای زیر زمینی کرمان به شدت کاهش یافت

ثمره هاشمی افزود: خشکسالیهای اخیر بسیاری از منابع آب کرمان را با مشکل مواجه کرده است بگونه ای که سطح آب زیر زمینی در بسیاری نقاط کاهش چشمگیر یافته است.

وی مدیریت مصرف آب و همچنین استفاده از آبهای رو سطحی را در راستای مشکل کمبود آب کرمان بسیار موثر دانست و گفت: متاسفانه هم اکنون بخش قابل توجهی از آب موجود و در دسترس در استان کرمان در بخش کشاورزی هدر می رود و این درحالی است که بیش از 90 درصد آب در این بخش استفاده می شود و درنهایت بدلیل استفاده سنتی آبیاری از بین می رود.

آبهای زیر زمینی مهمترین مشکل کرمان

شهردار کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی در این شهر را یکی از مهمترین مشکلات این شهر برشمرد که به زیر ساختهای شهر کرمان صدمه وارد می کند.

ابوالقاسم سیف الهی با اشاره به کندی اجرای این طرح گفت: می توان برای تامین بودجه این طرح با فروش آب به کشاورزان بخصوص پسته کاران هزینه را تامین کرد.

وی ادامه داد: راهکارهایی از جمله حفر گالریهایی در عمق زمین و انتقال آب به مناطق خارج از شهر و همچنین پمپاژ آب نیز درحال انجام است اما راهکار نهایی این مشکل تکمیل شبکه فاضلاب شهری است.