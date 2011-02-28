به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره داستان انقلاب، عصر یکشنبه 8 اسفند با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، امیرحسین فردی مدیر بخش آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، مجتبی رحماندوست مشاور رئیس حوزه هنری، محسن پرویز معاون سابق امور فرهنگی وزارت ارشاد و دیگر مسئولان و چهره‌های ادبی کشور در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

فردی در این برنامه گفت: صحبت از ادبیات انقلابی است که 32 سال از عمرش می‌گذرد؛ انقلابی که سرافرازانه و با قاطعیت گردنه‌ها و پرتگاه‌های مخوف را پشت سر گذاشته و امروز پژواکش در منطقه شنیده شده است. با شنیده شدن پیام انقلاب در آسیا و آفریقا، این رویداد بزرگ به یک نوزایی دست زده و حیات خود را تثبیت کرده است.‌ آن اتفاقی که باید می‌افتاد نه تنها افتاد بلکه همچنان به راه خود ادامه می‌دهد و نقطه عطفی در تاریخ بشریت است.

وی افزود: آنچه در آفریقا و آسیا در حال اتفاق است، شبیه انقلابی است که سال 57 در ایران رقم خورد. قبل از انقلاب ملت تحقیرشده و لگدمال‌شده ای بودیم که به برکت انقلاب الگو و اسوه دیگر ملت‌ها شدیم. نمی‌توان انقلاب را به خوبی توصیف کرد، فقط امیدوارم تا حدودی در ساحت داستان‌نویسی و دیگر هنرها بتوان به آن پرداخت.

مدیر بخش آفرینش‌های ادبی حوزه هنری ادامه داد: در آن سال‌ها فضای فرهنگی کشور آنقدر تحت تاثیر روشفکری غربی قرار داشت که صحبت از ادبیات انقلاب جرات و شهامت زیادی می‌خواست. با همه این مسائل پروژه جشنواره داستان انقلاب چند سالی است که کلید خورده و امروز سومین دوره برگزاری‌اش به پایان می‌رسد. به نظرم این جریان ادبی نه تنها می‌تواند تحولی در ادبیات انقلاب ایجاد کند، بلکه می‌تواند ادبیات داستانی کشور را تحت تاثیر قرار داده و این بخش را متحول کند. کما اینکه چنین اتفاقی در حال شکل‌گیری است.

فردی گفت: ویژگی این جشنواره ادبی تمرکز بر کارایی آثاری است که کتاب نشده‌اند و با فراخوان این جشنواره تولید شده‌اند. از این حیث، این جشنواره از جشنواره‌های نادر کشور است. یکی از اهداف این جشنواره، کشف نویسنده‌هاست. شرکت‌کنندگان جشنواره با توجه به شرایط و ضوابط اثر خود را به دبیرخانه ارسال کرده و وارد عرصه می‌شوند که اغلب هم شناخته شده نیستند. در آینده درباره این نویسندگان بیشتر خواهیم شنید. به نظرم اگر این جشنواره نبود این نویسندگان به این زودی نمی‌توانستند خود را مطرح کنند.

این نویسنده افزود: به عنوان مثال محمدکاظم مزینانی نویسنده رمان "شاه بی‌شین" مدت مدیدی در عرصه داستان‌نویسی کودک و نوجوان فعالیت می‌کرد اما با نوشتن "شاه بی‌شین" ناگهان وارد فاز جدیدی شد که این موضوع به برکت انقلاب است. پیش‌بینی می‌کنم در سال‌‌های آتی با جمع دیگری از نویسندگان آشنا شویم که در جهت اعتلای فرهنگ انقلاب قلم به دست می‌گیرند.

وی در پایان گفت: آثاری که در جشنواره رتبه می‌آورند یا نمی‌آورند در قالب یک کتاب منتشر خواهند شد و در یک ایده حمایتی با نویسنده‌های این آثار قرارداد همکاری بسته خواهد شد.