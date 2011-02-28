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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واژگونی اتوبوس بنز در خراسان 5 مجروح برجای گذاشت

واژگونی اتوبوس بنز در خراسان 5 مجروح برجای گذاشت

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به واژگونی 31درصد خودروها در تصادفات روز گذشته گفت: واژگونی یک دستگاه اتوبوس بنز در خراسان رضوی پنج مجروح برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز سیاح البرزی با اشاره به مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته در کشور گفت: تخطی از سرعت مطمئنه با 28 درصد، توجه نکردن به جلو با 27 درصد و تجاوز به چپ با 21 درصد مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته بوده است.

وی ادامه داد: همچنین 31 درصد تصادفات منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 9 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: ساعت 6 صبح روز گذشته در جاده نیریز در استان فارس یک دستگاه پیکان به علت انحراف به چپ با یک دستگاه تریلی برخورد کرده و سه کشته و یک مجروح بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: همچنین ساعت 16 روز گذشته یک دستگاه اتوبوس بنز در خراسان رضوی به علت تخطی از سرعت ممطئمنه واژگون و پنج نفر در این حادثه مجروح شدند.

سرهنگ البرزی با اشاره به مسدود بودن محور شمشک - دیزین گفت: سایر محورهای کشور باز بوده و تردد در تمامی آنان روان است.

کد مطلب 1263247

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