واژگونی اتوبوس بنز در خراسان 5 مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز سیاح البرزی با اشاره به مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته در کشور گفت: تخطی از سرعت مطمئنه با 28 درصد، توجه نکردن به جلو با 27 درصد و تجاوز به چپ با 21 درصد مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته بوده است.

وی ادامه داد: همچنین 31 درصد تصادفات منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 9 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: ساعت 6 صبح روز گذشته در جاده نیریز در استان فارس یک دستگاه پیکان به علت انحراف به چپ با یک دستگاه تریلی برخورد کرده و سه کشته و یک مجروح بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: همچنین ساعت 16 روز گذشته یک دستگاه اتوبوس بنز در خراسان رضوی به علت تخطی از سرعت ممطئمنه واژگون و پنج نفر در این حادثه مجروح شدند.

سرهنگ البرزی با اشاره به مسدود بودن محور شمشک - دیزین گفت: سایر محورهای کشور باز بوده و تردد در تمامی آنان روان است.