هاشمی به زودی مواضع بیشتری درباره فتنه گران اتخاذ می کند

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی در خصوص تلاش حزب موتلفه اسلامی برای احیای سازوکار جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم گفت: ممکن است این سازوکار به این نام نباشد اما اصولگرایان وحدتی دارند که حزب موتلفه نیز درخدمت محوریت جامعتین است که این موضوع بهترین راه حل است چرا که جامعتین فهرست انتخاباتی نمی دهد اما موجب می شود وحدت اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس حفظ شود همچنانکه در انتخابات های گذشته نیز حفظ شد.



قائم مقام حزب موتلفه اسلامی افزود: سیاست جدی ما در زمینه وحدت است که در همین زمینه هم اقدامات بسیار جدی انجام دادیم

چرا که اصولا موتلفه اسلامی بیش از هر حزبی در زمینه وحدت تلاش کرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون وحدت حداکثری در میان اصولگرایان مشاهده می شود که در همین راستا رئیس جمهور نیز جمعی از اصولگرایان را دعوت وآقایان عسکر اولادی و حدادعادل و ولایتی را تعیین کرد تا وحدت را در میان اصولگرایان دنبال کنند و از سوی دیگرجامعتین نیز مشغول وحدت بخشی درمیان اصولگرایان است و راهکار نهایی ما هم درهمین زمینه است که ثمرات آن در انتخابات مجلس نهم نمایان خواهد شد.

بادامچیان در خصوص عملکرد کمیته سه نفره اظهار داشت: در حال حاضر جلسات میان کمیته سه نفره و جامعتین ادامه دارد و حرکت در جهت وحدت بیشتر شروع شده و به اعتقاد من همه اصولگرایان باید در جهت وحدتی که در محوریت جامعتین باشد حرکت کنند.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: ازهم اکنون برخی اصولگرایان در فکر هستند که از این وحدت جدا بمانند که نصیحت دوستانه من به آنها این است که اگر صف خود را از وحدت جدا کنند جامعه با آنها رفتار خوبی نخواهد کرد و آنها را کنار خواهد گذاشت.

وی همچنین در خصوص سکوت برخی خواص در خصوص حوادث 25 بهمن گفت: بعد از این حادثه همه سیاسیون به میدان آمدند و موضع گیری کردند که آقای هاشمی در بیانیه مجلس خبرگان موضع خود را نشان داد و به زودی نیز مواضع بیشتری در قبال فتنه گران اتخاذ خواهد کرد.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همه ما باید خواص را به حرکت در خط ضد فتنه گری تشویق نماییم.