قاسم شعبانپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم سبزوار در هفته دهم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور مهمان تیم ذوب آهن اصفهان است. این دومین بازی ما برابر نماینده هندبال اصفهان در لیگ است و به مراتب دشوارتر از دیدار رفت.

وی با اشاره به اینکه تیم سبزوار در دیدار رفت با سه اختلاف امتیاز نتیجه دیدار با ذوب آهن را واگذار کرد، افزود: تیم ذوب آهن اصفهان هم مهره‌های خوبی دارد و بازیکنان خارجی این تیم از تیم ما بهتر هستند. البته ما از بازیکن خارجی خود رضایت داریم اما سطح هندبالیست گرجستانی تیم سبزوار به سطح خارجی‌های ذوب آهن نمی رسد.

سرمربی تیم هندبال باشگاه ثامن الحجج سبزوار خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این بازی حساس نه مصدوم داریم نه بازیکن محروم. قطعا تیمی در این بازی برنده خواهد شد که بازیکنانش در اختیار مربی بوده و از نظر دفاعی و تاکتیکی عملکرد خوبی داشته باشد.

وی در خاتمه تصریح کرد: این دیدار حساس در اصفهان، از هر نظر برای هر دو تیم مهم است. تیم ما اگر برنده این مسابقه شود، می تواند به سکوی دوم لیگ بیاندیشد و باعث تنزل تیم ذوب آهن اصفهان در جدول شود. به همین دلیل هر دو تیم برای پیروزی به میدان می آیند. ما برای کسب این امتیاز مقابل نماینده اصفهان می جنگیم.