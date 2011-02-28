مرکز مطالعات ایران در کره جنوبی تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر از سئول، در این بازدید همچنین تامین منابع مطالعاتی و تجهیز سخت افزارهای مورد نیاز، اعلام آمادگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بمنظور اعزام استاد زبان فارسی و تداوم اعزام دانشجویان زبان فارسی به کشورمان مورد تاکید قرار گرفت.

در دیدار احمد معصومی فر سفیر ایران در کره جنوبی با پراک چال رییس این دانشگاه، ضمن اشاره به سابقه نسبتا طولانی همکاری این دانشگاه با دانشگاههای ایرانی نظیر دانشگاه تهران و دانشکده روابط بین الملل، مکانیزم گسترش همکاریهای دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

سفر مسئولین این دانشگاه به کشورمان و سفر مسئولین دانشگاههای ایرانی به سئول برای بازدید از این دانشگاه و گفتگو با همتایان خود، برقراری همکاری مراکز مطالعاتی کشورمان با مراکز مشابه این دانشگاه، برگزاری سمینارهای مشترک، دوره های کوتاه مدت آموزشی و تبادل استاد و دانشجو از جمله موارد توافق شده در این دیدار بود.

