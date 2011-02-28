اصلاحات دو کد رشته کنکور کاردانی به کارشناسی سال 90 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام (دفترچه شماره 1) آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1390، اصلاحاتی را در دفترچه راهنما اعمال کرد.

بر این اساس داوطلبان رشته های امتحانی مهندسی بهداشت حرفه ای (کد رشته امتحانی 102) و فوریت های پزشکی (کد رشته امتحانی 114) گروه آموزشی پزشکی آزمون کاردانی به کارشناسی باید نسبت به مطالعه این اصلاحات اقدام کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، دانش آموختگان مقطع کاردانی رشته تحصیلی بهداشت صنوف دانشگاه جامع علمی کاربردی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون رشته امتحانی مهندسی بهداشت حرفه ای (کد رشته امتحانی 102) نیستند.

همچنین شرط سنی از شرایط و ضوابط تحصیل در رشته امتحانی نیمه متمرکز فوریت های پزشکی (کد رشته امتحانی 114) حذف شده است و داوطلبان علاقه مند می توانند بدون توجه به محدودیت سنی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مربوط، در رشته امتحانی فوریت های پزشکی ثبت نام و شرکت کنند.