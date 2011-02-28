اعظم کیان‌افراز درباره چرخه اقتصادی نشر و نوسانات آن به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه انتشارات افراز در کنار انتشار آثار تخصصی، چاپ کتاب‌های عمومی را هم انجام می‌دهد بازار نشر ما بد نیست اما ما هم به‌ دنبال کسب سود سرشاری نبوده‌ایم و تنها ادامه حیات انتشارات مهم بوده است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما، نبود امکان برای حضور در نمایشگاه‌های استانی کتاب است. سال گذشته در نمایشگاه‌های استانی حضور پیدا ‌کردیم که این مساله کمک خوبی به اقتصاد نشر ما کرد اما در چند ماه گذشته متاسفانه امکان حضور در این نمایشگاه‌های استانی را نیافتیم و امیدواریم بار دیگر این اتفاق بیفتد.

وضعیت پخش کتاب در کشور مناسب نیست

این فعال عرصه نشر، وضعیت پخش کتاب را در کشور مثل همیشه دچار مشکل دانست و گفت: وضعیت پخش کتاب در کشور همواره مناسب نبوده است بنابراین ما تنها بخشی از شمارگان کتاب‌های خود را از طریق پخش به فروش می‌رسانیم و بیشتر خود ما هستیم که با کتابفروشی‌ها در تهران هماهنگی‌های لازم را برقرار می‌کنیم. به همین دلیل تدبیر وزارت ارشاد در برگزاری نمایشگاه‌های استانی و نیز حمایت این نهاد در خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی کشور کمک خوبی به اقتصاد ناشران است.

کیان‌افراز همچنین عنوان کرد: با توجه به اینکه اصولاً پخش کتاب در شهرستان‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و کتاب به‌درستی به دست مخاطب نمی‌رسد، شرکت ناشران در نمایشگاه‌های استانی سبب می‌شود که رو در رو با مخاطبان در ارتباط باشند و بتوانند کتاب‌های منتشرشده خود را به آنها عرضه کنند.

این ناشر در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره این موضوع که آیا دریافت هزینه‌های چاپ کتاب از نویسنده یا شاعر به نشر حرفه‌ای ضربه می‌زند یا خیر؟ گفت: در کشور ما این اتفاق بیشتر در حوزه‌ شعر و داستان کوتاه رخ می‌دهد که نویسنده‌ای می‌خواهد کارش را با سرمایه شخصی منتشر کند. به‌هرحال، ناشر برای چاپ هر کتاب باید ابتدا آن را کارشناسی کند و در صورتی که کتاب از حداقل استانداردهای لازم بهره‌مند باشد، می‌تواند آن را منتشر کند.

وی تاکید کرد: به علاوه هر ناشری باید همزمان دو برنامه را پابه‌پای هم پیش ببرد یکی تغذیه فرهنگ جاری و دیگر بالا بردن سطح فرهنگ کتابخوانی و توقع عمومی از نشر کتاب. بنابرین همیشه نشر متونی که فقط قشر فرهیخته را هدف خود قرار داده باشد، مطلوب نیست.

کیان افراز بیان کرد: از نظر من مشکل جایی نیست که ناشر با سرمایه نویسنده کتاب را چاپ می‌کند بلکه آن‌جا است که در ارائه و پخش کتاب با نویسنده همکاری نمی‌کند. این‌جا است که ناشر غیرحرفه‌ای عمل می‌کند، چراکه باید با کتابی هم که با سرمایه نویسنده منتشر می‌کند، مانند کتابی که خودش روی آن سرمایه‌گذاری کرده است، رفتار کند.

وی بالاترین شمارگان کتاب‌های خود را 2200 تا 3300 نسخه خواند و افزود: معمولا میانگین چاپ‌های ما با توجه به موضوع آن‌ها بین 1100 تا 1650 نسخه است که البته راضی‌کننده نیست و اگر فرهنگ کتابخوانی گسترش بیابد، به افزایش شمارگان کتاب نیز کمک می‌کند.

انتشار آثار شاخص ارمنستان در ایران

کیان‌افراز در پاسخ به این پرسش که برنامه‌ ویژه انتشارات افراز در سال 1389 چه بوده است، گفت: سفر به ارمنستان به‌همراه کانون نمایشنامه‌نویسان خانه‌ تئاتر به دعوت آقای لئون آنانیان رئیس کانون نویسندگان ارمنستان و مذاکره و تفاهم با مسئولان وزارت فرهنگ ارمنستان و همچنین مسئولان سفارت ایران در ارمنستان درمورد انتشار آثار شاخص ادبیات ارمنی در حوزه‌های نمایشنامه، شعر و داستان به‌ زبان فارسی و نیز انتشار آثار ارزشمند فارسی به ‌زبان ارمنی در ارمنستان با همکاری ناشران ارمنستانی.

این ناشر ادامه داد: تا امروز گام‌های اولیه را در این زمینه برداشته‌ایم. آقای آنانیان در سفر قبل به ایران، با توجه به سابقه انتشارات افراز در زمینه‌ نشر مجموعه پنج‌جلدی نمایشنامه‌های ارمنی، این پیشنهاد را به ما ارائه کرد که با استقبال ما روبه‌رو شد و کار را شروع کردیم و سفر ما به ارمنستان هم برای نهایی کردن و هدف‌گذاری چاپ کتاب‌ها بود و آقای آنانیان هم در سفر اخیرش به ایران و در نشست خبری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشارات افراز را به‌عنوان ناشر این آثار در ایران معرفی کرد.