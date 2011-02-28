عباس دیلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ارائه آموزشهای پیشگیری از اعتیاد به دانشآموزان اثرات منفی ندارد، گفت: باید برای آموزش دانشآموزان و نوجوانان نیروهای متخصصی را در این زمینه تربیت کرد تا براساس اصول آموزشها را به آنان دهند.
وی ادامه داد: اگر افراد آموزش دیده برای ارایه این آموزشها تربیت شوند، هیچگاه نوجوانان در حین دریافت آموزشهای پیشگیری از اعتیاد کنجکاو نشده و به سمت مواد مخدر گرایش پیدا نمی کند.
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره گفت: افرادی که ادعا میکنند این آموزشها در مدارس میتواند منجر به افزایش گرایش نوجوانان به مواد مخدر شود تخصصی در زمینه ارایه این آموزشها ندارند.
