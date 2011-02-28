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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

در دومین دیدار تدارکاتی/

تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر امارات تن به شکست داد

تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر امارات تن به شکست داد

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در دومین دیدار تدارکاتی‌اش در اردوی امارات برابر تیم نوجوانان این کشور شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران که برای برپایی اردوی آماده سازی پنج روزه صبح چهارشنبه هفته گذشته راهی امارات شده است، یکشنبه شب در دومین دیدار تدارکاتی‌اش برابر تیم نوجوانان امارات با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

در این دیدار علی‌ دوستی‌مهر بیشتر از بازیکنان ذخیره تیم نوجوانان استفاده کرد تا از وضعیت آمادگی آنها اطلاعات کاملی بدست آورد. این تیم در نخستین دیدار برابر نوجوانان امارات با 2 گل به پیروزی دست یافته بود.

تیم فوتبال نوجوانان ایران قرار بود تنها دو دیدار تدارکاتی در اردوی امارات برگزار کند اما طبق هماهنگی‌های صورت گرفته این تیم امشب برابر تیم جوانان باشگاه النصر به میدان خواهد رفت.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان غرب آسیا آماده می‌کند، مسابقاتی که قرار است مردادماه سال آینده برگزار شود.

کد مطلب 1263256

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