مشکل خروج از کشور بازیکنان امید/ نگرانی برای اعزام تیم به قرقیزستان

داود پرهیزکاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: از بین 22 بازیکن تیم امید سه بازیکن شامل بختیار رحمانی، سیدرضا طلبه و محمد صالح خلیل آزاد با مشکل جدی برای خروج از کشور روبه‌رو هستند که فدراسیون فوتبال از طریق مراجع تحصیلی و انتظامی در حال پیگیری برای حل مشکل آنهاست.

وی تصریح کرد: رحمانی هنوز کارت معافیت دریافت نکرده و به همین دلیل برای گرفتن پاسپورت با مشکل روبه‌روست. رضا طلبه پیش از بازی‌های آسیایی گوانگجو دانشجو محسوب می شد اما در حال حاضر مشمول است. صالح خلیل آزاد هم وضعیت بلاتکلیفی از نظر دانشجو یا مشمولیت دارد و به همین دلیل تاکنون نتوانستیم برای این سه بازیکن مجوز خروج از کشور دریافت کنیم.

وی تصریح کرد: اقدامات لازم برای سایر بازیکنان تیم امید نظیر محسن مسلمان، حسین ابراهیمی، شجاع خلیل‌زاده و ... نیز در حال پیگیری است و تصور نمی کنم این نفرات با مشکل جدی برای خروج از کشور روبه‌رو باشند.

سرپرست تیم امید یادآورشد: مسئولان فدراسیون فوتبال از آقایان کفاشیان، تاج و نبی گرفته تا حتی عزیزالله محمدی در جریان مشکلات تیم امید هستند و آنها نیز پیگیری‌های لازم را از طریق مراجع ذیربط انجام می دهند.

پرهیزکاری در پایان اظهار داشت: هر چند تیم امید دیدار رفت را با پیروزی یک برصفر مقابل قرقیزستان به پایان برد اما این گل نمی تواند تضمینی برای صعود تیم به مرحله بعد باشد به ویژه اینکه مسابقه برگشت باید در زمین حریف و شرایط خاص کشور قرقیزستان برگزار شود. از همین رو امیدوارم با همکاری مسئولان شرایطی فراهم شود تا تیم امید با نفرات کامل و با تمام قدرت در مسابقه برگشت مقابل قرقیزستان حضور یابد.

دیدار برگشت تیم‌های فوتبال امید ایران و قرقیزستان در مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک 2012 لندن روز 18 اسفند در شهر بیشکک قرقیزستان برگزارخواهد شد.