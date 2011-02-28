تغییر مواضع عبدالله صالح/ کشته و زخمی شدن 4 سرباز یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، علی عبدالله صالح شب گذشته برخلاف وعده های پیشین خود معترضین این کشور را تهدید کرد که نیروهای ارتش یمن تا آخرین قطره خون خود از رژیم این کشور حمایت خواهند کرد.

وی که در نشست فرماندهان ارتش و پلیس در صنعاء سخن می گفت ادعا کرد: ما اطمینان داریم ارتش هر توطئه ای علیه کشور را خنثی خواهد کرد.

اظهارات علی عبدالله صالح در حالی مطرح می شود که وی چند روز گذشته همچون دیگر دیکتاتورهای جهان عرب برای حفظ رژیم مستبد خود و مهار کردن اعتراضات مردمی وعده های بسیاری در زمینه اصلاحات اقتصادی و سیاسی داده بود و اعلام کرده بود که ارتش باید امنیت تظاهرات کنندگان را محقق کنند.

از سوی دیگر خبرگزاری آلمان گزارش داد که ده ها هزار معترض یمنی روز گذشته در صنعاء و چند شهر دیگر تظاهرات ضد حکومتی برپا کردند.

معترضین با سر دادن شعارهایی سرنگونی رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان همچنین حمایت خود را از اعتراضات مردمی در عدن که منجر به کشته و زخمی شدن حدود 50 نفر شد اعلام و بر وحدت شمال و جنوب کشور تاکید کردند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز در خبری فوری اعلام کرد که در حمله مسلحانه به منطقه "ابین" 2 سرباز یمنی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند.