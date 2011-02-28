به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحسین خسروپناه شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی و شاهد و ایثارگر استان قم که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: مراد از تحول در علوم انسانی این است که روح علوم، توحیدی شود و در این صورت طبیعت‌شناسی و جامعه‌شناسی و... هم خدا‌شناسی خواهد بود و این دور از دسترس نیست.



جدی نگرفتن علوم انسانی برای کشور تهدید است



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه جدی نگرفتن علوم انسانی قطعا تهدید برای کشور است، ابراز داشت: آنچه از ظواهر امر پیداست این است که مشکل علوم انسانی را حل نکنیم انقلاب اسلامی گرفتار تهدید خواهد شد و جدی‌ترین تهدید نرم هم در این زمینه است و از جنگ سخت هم خطرناک‌تر است.



خسروپناه با اشاره به راه حلهای رفع این تهدید اضافه کرد: شناخت واقعی علوم انسانی، بومی سازی علوم انسانی در کنار ترجمه آثار غربی و پرداختن و استفاده از پارادیم‌های غربی نزدیک به دین از جمله راه حلهای رفع این تهدید است.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: علوم انسانی غرب دارای پارادایم‌های مختلفی است و برخی مشربهای فکری آن‌ها با مبانی دینی ما سازگار‌تر است اما متاسفانه در دانشگاه‌های ما ترویج نمی‌شود.



عده‌ای پارادیم‌های ضد دینی غرب را در دانشگاه ترویج می‌کنند



وی افزود: عده‌ای از عمد سراغ پارادایم‌هایی می‌روند که فاصله زیادی با مبانی دینی ما دارد و گویی به صورت گزینشی ترویج می‌شود.



خسروپناه تاکیدکرد: همین الان کتب برخی از تئوریسین‌های انقلاب مخملی در کشور در برخی از دانشگاه‌ها و در مقطع دکتری و ارشد تدریس می‌شود و به عنوان منابع آزمونی مورد استفاده است.



اسلامی سازی علوم انسانی با بخشنامه رخ نمی‌دهد



استاد فلسفه حوزه و دانشگاه اضافه کرد: شناخت روش‌شناسی اسلامی برای تولید علوم انسانی و اهتمام استادان و دانشجویان برای اسلامی سازی علوم انسانی از دیگر راه‌هایی است که می‌تواند تهدیدات نرم موجود را رفع کند و این ممکن نیست مگر اینکه سیاستگزاری علوم اسلامی شود.



خسروپناه که با موضوع نقش دانشجویان در جنبش نرم افزاری سخن می‌گفت تصریح کرد: در طول تاریخ ایران، دانشمندان زیادی مانند ابن سینا، فارابی، زکریای رازی و... به تولید علوم مختلف پرداخته‌اند که برخی از کتب آن‌ها هم اکنون هم دارای جایگاه ارزشمندی است اما این تولیدات سیستمی نبوده است.



وضعیت علمی ایران امروز در طول 10 قرن بی‌سابقه است



وی تاکیدکرد: امروز در شرایط بسیار حساسی به سر می‌بریم که در طول ده قرن اخیر چنین وضعیتی سابقه نداشته است و برای اولین بار نقشه جامع علمی کشور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده و اجرا می‌شود و مورد حمایت نظام است.



وجود 125 قطب علمی در کشور



وی با بیان اینکه ما در زمینه علوم انسانی به شدت عقب هستیم عنوان کرد: کشوری مانند امریکا دارای چهار هزار قطب علمی است که دو هزار و 500 قطب آن به علوم انسانی اختصاص دارد در حالی که در ایران 125 قطب علمی وجود دارد که 15 قطب آن در شاخه علوم انسانی است.



خسروپناه گفت: کشورهای غربی بیشترین اهمیت در میان علوم را به علوم انسانی می‌دهند اما ما در حالیکه بیشترین دانشجو را در این حوزه داریم کمترین توجه را به آن می‌کنیم و بنابراین تهدید برای ما محسوب می‌شود.