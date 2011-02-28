لورکوزن مقابل وردربرمن متوقف شد/ پیروزی اشتوتگارت 10 نفره

به گزارش خبرگزاری مهر، لورکوزن در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت‌های بوندس‌لیگا در زمین وردربرمن با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف شد. لورکوزن در حالی که با دو گل ارن دردیوک (41) و سیمون رولفس (67) از میزبان خود پیش بود، دو گل دریافت کرد تا با یک امتیاز به خانه بازگردد.

برای برمن در این بازی استفان کیسلینگ (82 - گل به خودی) و سباستین پرودل (90) گل زدند. "آرتورو ویدال" از لورکوزن در دقیقه 87 بازی از زمین اخراج شد.

در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته اشتوتگارت با دو گل مارتین هامیک (64) و هاینال (68) در زمین اینتراخت فرانکفورت پیروز شد. "ماتیو دلپی‌یره" از اشتوتگارت در دقیقه 15 این بازی از زمین اخراج شد.

جدول رده بندی:

1- بروسیا دورتموند 58 امتیاز

2- بایرلورکوزن 46 امتیاز

3- هانوفر 44 امتیاز

4- بایرن مونیخ 42 امتیاز

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15- وردربرمن 25 امتیاز

16- کایزرسلاترن 24 امتیاز

17- اشتوتگارت 22 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 19 امتیاز