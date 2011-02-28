واردات مرغ به بازار در شرایط وجود توان صادرات در کشور

بهرام پاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با اشاره به اینکه واحدهای مرغ‌داری استان اصفهان در 20 روز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات بسیاری در مسئله سوخت مواجه بود و سهمیه این استان در مقایسه با نیاز آن کافی نبود، تصریح کرد: قیمت تمام شده مرغ زنده در اصفهان بدون احتساب سود هفت درصد تولیدکننده و دیگر هزینه‌ها، به ازای هر کیلو 2400 تومان است.

وی افزود: این شرایط و نرخ تمام شده تولید در حالیست که قیمت هر کیلو مرغ زنده در اصفهان دو هزار و 100 تومان به فروش می‌رسد و این موضوع ضرر تولیدکنندگان را در پی دارد.

قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان برای مرغ شب عید 27 هزار ریال

دبیر انجمن صنفی مرغ‌داران استان اصفهان ادامه داد: دولت باید با درنظر گرفتن افزایش چند برابری نرخ سوخت در ماه‌های گذشته در مقایسه با زمان پیش از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و تصور شرایط به صورت منطقی اقدام به تعیین قیمت مرغ شب عید با قیمت هر کیلودو هزار و 700 تومان کند تا در این صورت شاهد ضرر تولیدکنندگان در آینده نباشیم.

وی تصریح کرد: تصمیم دولت برای تعیین یک قیمت تمام شده برای تمامی استانهای کشور در زمینه نرخ مرغ خسارت واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت.

پاکزاد با اشاره به اینکه دولت در شرایطی تعرفه واردات مرغ را به صفر رسانده که تعرفه واردات خودرو همچنان 100 درصد باقی مانده است، افزود: اوایل مهرماه سال‌جاری وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که واردات مرغ از خارج کشور باید متوقف شود که پس از حدود یک ماه از ابلاغ، آن دستور لغو و واردات مرغ به کشور از کشورهایی مانند برزیل دوباره از سر گرفته شد.

وی بیان داشت: در شرایطی دولت این تصمیم را اجرایی کرده است که کشور توانایی تولید مرغ با کیفیتی به مراتب بالاتر از مرغ‌های وارداتی را دارد به گونه‌ای که در ماه‌های آبان، آذر و دی جوجه‌ریزی واحدهای تولیدی مرغ‌ به 90 میلیون قطعه افزایش یافته بود.

مرغ دارداتی در حالی در بازار وجود دارد که توان صادرات هم داریم

دبیر انجمن صنفی مرغ‌داران استان اصفهان گفت: براساس ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی در صورتیکه زمینه تولید یک محصول کشاورزی یا دامپروری در داخل فراهم باشد، واردات این محصول از دیگر کشورها ممنوع و خلاف قانون است و این در حالیست که واردات مرغ به کشور با وجود چنین قانونی هنوز ادامه دارد.

وی ادامه داد: تولید مرغ در کشور یک میلیون و 600 هزار تن در کشور است که بخشی از این تولید مازاد بر مصرف است و در صورتیکه بسترهای مناسب آن فراهم شود، ایران باید صادرکننده مرغ هم باشد.

پاکزاد با بیان اینکه بیشتر کشورهای همسایه ایران مانند قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان و روسیه از کشورهای هدف برای صادرات مرغ است، تصریح کرد: تاکنون با وجود امکان تامین نیاز داخل و فراهم بودن تولیدات مرغ به منظور صادرات، بسترهای صادرات فراهم نشده است.

وی اظهار داشت: سایزبندی مرغ‌های تولیدی، بازاریابی در کشورهای منطقه و انتخاب واحدهایی به عنوان واحدهای تولیدی مرغ صادراتی از جمله بسترها و الزامات به منظور صادرات مرغ مازاد تولیدی کشور است.

دبیر انجمن صنفی مرغ‌داران استان اصفهان گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کشورهایی مانند آمریکا و برزیل با وجود اینکه عضو سازمان جهانی WTO نیز هستند، به منظور به دست گرفتن بازارهای منطقه ما 67 سنت یارانه به تولیدکنندگان خود پرداخت می‌کنند.

دولت سیاست ثابت نگه داشتن نرخ مرغ را در طول سال اجرایی کند

وی با اشاره به اینکه گندمی که دولت در قالب بسته حمایتی خود، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای واحدهای تولیدی به عنوان خوراک طیور در نظر گرفته بود هنوز به واحدهای مرغ‌داری اصفهان نرسیده است، بیان داشت: گندم تنها یکی از نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی مرغ است و نرخ برخی نهاده‌ها مانند ذرت در ماه‌های اخیر تا 70 درصد هم رشد داشته است.

پاکزاد تصریح کرد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شیب ملایم برای افزایش قیمت در این بخش باید طی هفت تا هشت سال اتفاق بیفتد چراکه ثابت نگه داشتن نرخ مرغ با رشد نرخ تولید و دستمزد کارگر، اقدام منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی ادامه داد: اگر دولت واقعا می‌خواهد مرغ ارزان به دست مردم برساند باید این سیاست را در طول سال اجرایی کند و در صورتی می‌توان این سیاست را اجرایی کرد که در طول سال این نرخ ثابت و قیمت نهاده‌ها افزایش نداشته باشد.

قیمت مرغ در آینده با افزایش 25 درصدی روبه‌رو می‌شود

دبیر انجمن صنفی مرغ‌داران استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به افزایش 10 برابری نرخ گازوئیل به عنوان سوخت عمده واحدهای تولیدی مرغ‌داری، قیمت تولید مرغ در آینده 25 درصد با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سهمیه مورد نیاز واحدها با دریافت چک از آنها توزیع می‌شود که در صورت وصول نشدن چک دوره نخست سهمیه‌های بعدی به آنها تخصیص نمی‌یابد، گفت: به طور قطع در دو ماه آینده در تولیدات مرغ استان کاهش خواهیم داشت و اجبار کاهش قیمت تمام شده به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد شد.

پاکزاد افزود: با افزایش نرخ انرژی در تولید، در صورتیکه یک واحد با ظرفیت 10 هزار قطعه را در نظر بگیریم حدود 550 هزار تومان برای هر دوره صورت حساب انرژی آنها پیش از هدفمندی یارانه‌ها که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این هزینه‌ها به چهار میلیون و 100 هزار تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان تاکید دارد که واحدهای تولیدی نباید نرخ تولیدات خود را افزایش دهند، گفت: این در حالیست که با همین روند فعلی مصرف در بین مردم کاهش خواهد یافت.

موردی از بیماری آنفلوآنزای مرغی در اصفهان گزارش نشده است

دبیر انجمن صنفی مرغ‌داران استان اصفهان ادامه داد: وظیفه تامین بازار مرغ امسال بر عهده سازمان پشتیبانی است که نظرات آنها برای تامین نیاز بازار مرغ شب عید و قیمت تعیین شده برای آن غیرکارشناسی است.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی متولی توزیع مرغ در شب عید است و تصمیم‌گیری‌ها برای تعیین قیمت در تهران انجام می‌شود.

پاکزاد با اشاره به اینکه شیوع بیماری آنفولانزای مرغی که خبر آن در کشور منتشر شده هنوز به صورت رسمی از سوی مسئولان کشور تایید نشده است، اظهار داشت: تاکنون موردی از بیماری آنفلوآنزای مرغی در واحدهای مرغ‌داری استان اصفهان گزارش نشده است.