مدال آوران ورزش با نام خود در پارک پردیسان درخت می کارند

نورالله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در روز درختکاری 20 نفر از مدال آوران مسابقات ورزشی المپیک آسیایی گوانگجوی چین در "پردیس مدال آوران" با نام خود درخت می کارند گفت: این پردیس به لحاظ موقعیت مکانی برای تمامی قهرمانان دنیا و آسیا به خصوص قهرمانان ایرانی جا برای درخت کاری دارد.

وی هدف از این جانمایی را ایجاد فرهنگ و آموزش در جهت اهمیت محیط زیست و ارزشهای حیات دانست و افزود: با ایجاد فرهنگ در بستر اجتماعی می توان به صیانت بهتر از محیط زیست کمک کرد و افراد مشهور و تاثیر گذار به دلیل اهمیتی که برای عموم مردم دارند می توانند در این فرهنگسازی سهیم باشند.

به گفته مرادی، این اقدام به ابتکار دفتر روابط عمومی سازمان محیط زیست و کمیته ملی المپیک ایران در حال انجام است و در راستای بسط فرهنگ حفاظت از محیط زیست و اهمیت درختکاری طراحی شده است.

وی تاکید کرد: این اقدام سمبلیک در سالهای آینده هم ادامه دارد و تلاش می شود با حضور ورزشکاران و قهرمانان ایران در مسابقات مختلف جهانی توجه مردم را به اهمیت محیط زیست و حفظ آن جلب کنیم.