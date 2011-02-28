جشنواره موسیقی همزمان با آغاز کار دبیر به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر شامگاه گذشته با حضور محمد حسینی وزیر ارشاد، حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد ، حسن ریاحی دبیر این دوره از جشنواره و جمعی از هنرمندان و علاقمندان به هنر موسیقی در تالار وحدت برگزار شد.

درابتدای این مراسم که محمدرضا شهیدی فر مجری بود، گروه موسیقی "مهتاب رو" به سرپرستی وصال عرب زاده به روی صحنه آمد و دو قطعه ساز و آواز و دو تصنیف "نورچشم"، "هوای گریه" (به آهنگسازی عرب زاده) را اجرا کردند و پس از پایان اجرای این گروه موسیقی مجموع فعالیت های انجمن موسیقی در سال جاری در قالب یک نماهنگ برای حاضرین در سالن پخش شد . پس از آن حسن ریاحی دبیر جشنواره موسیقی در خصوص کم و کیف برگزاری این جشنواره گفت : هنر موسیقی ناب پدیده تجریدی و وارسته است که نشان از علاقه این قوم دیرینه به موسیقی و جغرافیای ایران دارد، گستره ای که نواهای ملی آن مرزها را به هم پیوند می دهد این موسیقی با پشتوانه فرهنگی 30 ساله با رویداد جشنواره و همچنین خاطرات پیروزی انقلاب گرامی داشته می شود و برگزاری این رویداد مجالی برای برداشتهای تازه از این گستره است که داشته های نو گرا از سوی هنرمندان که جوانان مستعد هستند نمایان می شود.

وی در ادامه صحبت های خود به رویکرد دانشگاهی بودن این دوره از جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد و گفت : جوانانی که در جشنواره بیست و ششم شرکت کردند همگی از دانشجویان موسیقی بودند و در مراحل انتخاب ، گزینش مورد نظر داوران قرار گرفتند داورانی که جملگی از اساتید دانشگاه بودند و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد استعداهای جوان است که در این جشنواره کشف شدند و نباید بعد از پایان اینرویداد فرهنگی به دست فراموشی سپرده شوند و همچنین باید در سختی و تنگناهای مالی پشتوانه آنها نیز بود به همین دلیل باید ارتباط حرفه ای با آنها از طریق دبیرخانه دائمی جشنواره حفظ شود.

پس از پایان صحبت های دبیر جشنواره بیست و ششم نماهنگی از چگونگی شکل گیری این دوره از جشنواره پخش شد و پس از آن ارکستر مجلسی نیاوران به رهبری میثم مروستی اجرای برنامه کرد و پس از آن شهیدی مجری مراسم حکم حسن ریاحی به عنوان دبیر جشنواره بیست و هفتم را قرائت کرد و حمید شاه آبادی معاون هنری نیز به روی صحنه آمد و حکم را به ریاحی تقدیم کرد و در ادامه این برنامه با پخش نماهنگی از زندگی اساتید موسیقی حسین دهلوی و حسن ناهید مراسم تجلیل از یک عمر فعالیت های این اساتید به عمل آمد.

در ادامه این مراسم محمد حسینی وزیر ارشاد به روی صحنه آمد و سخنان خود را با یک شعری از سعدی آغاز کرد و گفت : شعر و موسیقی در فرهنگ تاجیک که با فرهنگ ایران اسلامی ارتباط نزدیک دارد به شیر و شکر نشبیه شده است چراکه سپیدی هر دو جایگاه اش در سبد مصرف و اختلاط پذیری آنان که چون درهم حل گشتند جدایی ناپذیر و همراهی ناپذیر هستند از همین رو همه و همه شعر و موسیقی به شیر و شکر تعبیر می کنند و چه خوب است اگر شاعران و موسیقیدان ها شریون و شکرین شوند. خلق آثار بزرگ از ارتباط این دو سرچشمه گرفته است و شاهد بزرگ آن ساتد شهریار چون با استاد ابوالحسن خان صبا انیس و جلیس بود و به اقتضای هم نفسی آن دو بزرگواز کارها فخامت می یافت و آثار کرامت.

وزیر ارشاد در ادامه افزود : هنوز هم برخی از اهل موسیقی بی وضو دست به ساز نمی برند و سینه این راز بزرگ را نمی درند که وضو زیاد و نغمه ذکر با طهارت و اظهار ارادت نور علی نور است ، از این فراتر و براین مدعا رساتر آنکه در فرهنگ خوش آهنگ هندیان باستان آنانی که به دستگاه ها و ردیف های موسیقی مسلط نبودند اجازه دست بردن به ساز نداشتند و انگشت بر این باور می گذاشتند که هر زخمه خطا، زخمی است که بر بال فرشتگان زده می شود و تیغی است که بر تن ملائکه فرو می رود و این به دان معنا است که آسمان نیز نگران سلامت موسیقی است.

پس از پایان صحبت های وزیر ارشاد گروه موسیقی "دوچار" موسیقی افکتیو به روی صحنه برد که در این اجرا کرد از وسایل و ادوات زندگی عشایری برای درآوردن صدای موسیقی استفاده شده بود .

در ادامه این مراسم آذر هاشمی بیانیه هیئت داوران را خواند و پس از آن ارکستر سازهای زهی به سرپرستی سینا ذکایی اجرا شد، پایان بخش این مراسم هم اهدای جوایز به برگزیدگان در چهار بخش موسیقی ردیف دستگاهی ایران ، موسیقی کلاسیک ، آواز جمعی و آهنگسازی بود.

در حاشیه

-یکی از ویژگی های مثبت این مراسم این بود که از اجراهای متعدد و زیاده گویی های معمول خودداری شده بود.

- پخش نماهنگ فعالیت های انجمن موسیقی درسال جاری بیش از 8 دقیقه به طول انجامید و مراسم اختتامیه به محفلی برای تبلیغ این انجمن تبدیل شده بود .

- صحبت های محمدرضا شهیدی مجری مراسم مختصر و مفید بود و به خوبی توانست مراسم را اداره کند.