نواب نوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: بعد از تاسیس اولین آکادمی تیراندازی آسیا و دادن میزبانی این آکادمی به ایران، اساسنامه آن تدوین و در نهایت به تصویب نهایی اعضاء کنفدراسیون تیراندازی آسیا رسید.

وی افزود: این آکادمی در برنامه سال 2011 خود برگزاری 11 دوره آموزشی را در مباحث مختلف تیراندازی گنجانده است که تاکنون موفق به برگزاری یک دوره از دوره‌های آموزشی خود شده است.

دبیر فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: کارگروه‌های این آکادمی مشخص شده و اعضاء آن نیز به آکادمی تیراندازی آسیا معرفی شده اند. طبق خواسته کنفدراسیون تیراندازی آسیا ایران درهر کمیته یا کارگروه اجازه حضور یک عضو را داشت که ما هم با بررسی شرایط نفرات بهترین‌ها را برای عضویت در این بخش‌ها معرفی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: هر کمیته اعضایی از مسئولین آسیایی هم قرار دارند. البته بنا بر پیشنهاد مسئولین کنفدراسیون تیراندازی آسیا از مطرح ترین افراد متخصص اروپایی و مورد تائید فدراسیون جهانی نیز برای عضویت در این کارگروه ها دعوت به عمل آورده ایم.

نوری تصریح کرد: این کارگروه ها به برنامه ریزی برای آموزش وارتقاء سطح آموزش این رشته در مباحثی چون بدنسازی، روانشناسی، مدیریت، مربیگری ، تغذیه و پزشکی می پردازند. با بررسی برای روی وضعیت آموزشی و با توجه به اینکه داوری بحث متفاوتی در این رشته است به هیچ وجه آکادمی در بخش داوری ورود نمی کند.