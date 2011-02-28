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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

اختصاصی مهر /

هزینه تحصیل هر دانشجو در ایران چقدر است/ جدول سرانه هزینه هر دانشجو

هزینه تحصیل هر دانشجو در ایران چقدر است/ جدول سرانه هزینه هر دانشجو

جزئیات بودجه سرانه ای لایحه بودجه 90 دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین مقایسه آن با هزینه تحصیل هر دانشجوی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتر تخصصی و دکتری حرفه ای اعلام شد.

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات بررسی هزینه سرانه هر دانشجو را در مقاطع تحصیلی مختلف را اعلام کرد.

وی گفت: هر دانشجو در مقطع کاردانی در سال 89 یک میلیون و 700 هزار تومان هزینه داشته که این میزان در لایحه سال 90 به یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. در مقطع کارشناسی نیز در سال 89، هزینه یک دانشجو معادل یک میلیون و 900 هزار تومان بود که در لایحه سال 90 به دو میلیون و 280 هزار تومان افزایش یافته است.
 
به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، هر دانشجوی کارشناسی ارشد در سال 89، چهار میلیون و500 هزار تومان هزینه داشت که این رقم در سال 90 به 5 میلیون و 400 تومان رسید. برای دانشجویان دکتری حرفه ای 6 میلیون و 200 هزار هزینه شد که این رقم نیز در لایحه سال آینده به 6 میلیون و 100 تومان افزایش یافته است.
 
وی گفت: همچنین، هزینه هر دانشجوی دکتری تخصصی 6 میلیون و 800 تومان در سال 89 بود که این رقم با تصویب نهایی در مجلس به 7 میلیون و 800  تومان در سال 90 خواهد رسید.

جدول بررسی مقایسه ای هزینه سرانه هر دانشجو در سالهای 89 و 90

 مقاطع تحصیلی هزینه سرانه دانشجویی در سال 89 هزینه سرانه دانشجویی در سال 90 هزینه تقریبی کل تحصیل
کاردانی (دو سال تحصیل) 1 میلیون و 700 هزار تومان 1 میلیون و 800 هزار تومان 3 میلیون و 600 هزار تومان
کارشناسی (چهار سال تحصیل) 1 میلیون و 900 هزارتومان 2 میلیون و 280 هزار تومان 9 میلیون و 120 هزار تومان
کارشناسی ارشد (سه سال تحصیل) 4 میلیون و 500 هزارتومان 5 میلیون و 400 هزارتومان 10 میلیون و 800 هزار تومان
دکتری حرفه ای (هفت سال تحصیل)  6 میلیون و 200هزارتومان  6 میلیون و 100هزارتومان 42 میلیون و 700 هزار تومان
دکتری تخصصی (پنج سال تحصیل) 6 میلیون و 800هزارتومان 7 میلیون و 800 هزارتومان 39 میلیون تومان
کد مطلب 1263268

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