هزینه تحصیل هر دانشجو در ایران چقدر است/ جدول سرانه هزینه هر دانشجو

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات بررسی هزینه سرانه هر دانشجو را در مقاطع تحصیلی مختلف را اعلام کرد.

وی گفت: هر دانشجو در مقطع کاردانی در سال 89 یک میلیون و 700 هزار تومان هزینه داشته که این میزان در لایحه سال 90 به یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. در مقطع کارشناسی نیز در سال 89، هزینه یک دانشجو معادل یک میلیون و 900 هزار تومان بود که در لایحه سال 90 به دو میلیون و 280 هزار تومان افزایش یافته است.



به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، هر دانشجوی کارشناسی ارشد در سال 89، چهار میلیون و500 هزار تومان هزینه داشت که این رقم در سال 90 به 5 میلیون و 400 تومان رسید. برای دانشجویان دکتری حرفه ای 6 میلیون و 200 هزار هزینه شد که این رقم نیز در لایحه سال آینده به 6 میلیون و 100 تومان افزایش یافته است.



وی گفت: همچنین، هزینه هر دانشجوی دکتری تخصصی 6 میلیون و 800 تومان در سال 89 بود که این رقم با تصویب نهایی در مجلس به 7 میلیون و 800 تومان در سال 90 خواهد رسید.

جدول بررسی مقایسه ای هزینه سرانه هر دانشجو در سالهای 89 و 90