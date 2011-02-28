۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

با آهنگ زنگا زنگا؛

اظهارات مضحک قذافی زنگ موبایل شد

زنگ موبایل ساخته شده از اظهارات اخیر معمر قذافی با استقبال کاربران جهان عرب مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، یک آهنگساز اخیرا با استفاده از اظهارات قذافی زنگ موبایلی با آهنگ "زنگا زنگا" ساخته که تعداد استفاده کنندگان آن تاکنون از مرز یک میلیون نفر گذشته است.

این آهنگ جدید که در شبکه های مختلف اینترنتی پخش شده توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده است. مذاکرات فروش رسمی آن به شرکتهای تجاری برای پخش گسترده تر آن نیز هم اکنون آغاز شده است.

خاطرنشان می شود معمر قذافی اخیرا در حالی که کاملا نامتعادل به نظر می رسید سخنانی را بر زبان راند که علاوه بر مضحک بودن، موجبات افزایش آتش خشم ملت لیبی را فراهم آورد.

