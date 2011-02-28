محمد کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر حمایت از منافع مشترکان اینترنت در کشور گفت: همانطور که پیش از این نیز وعده داده بودیم کاهش نرخ پهنای باند اینترنت را برای شرکتهای اینترنتی در سال آینده در دستور کار داریم که این به طور قطع منجر به ارزان شدن قیمت اینترنت مصرفی کاربران خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه چرا تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت که از ابتدای امسال ابلاغ شده برای شرکتهای اینترنتی اعمال نشده است گفت به نیاز تمامی شرکتهایی که خواستار استفاده از این تخفیف بودند پاسخ داده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: برای اعمال کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند نیاز به ضمانت نامه اجرایی از سوی شرکتهای اینترنتی است که در صورت ارائه آن ظرف مدت یک روز این کاهش قیمت لحاظ خواهد شد.

کرم پور دلیل دریافت ضمانت نامه اجرایی را حمایت از منافع کاربران نهایی اینترنت عنوان کرد و افزود: باید این اطمینان حاصل شود که از این تخفیف، کاربران نیز بهره مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت ارائه ضمانت اجرایی ظرف مدت یک روز شرکتها می توانند از تخفیف نرخ پهنای باند استفاده کنند و اینکه گفته می شود بررسی ضمانت اجرایی زمان بر است به هیچ وجه درست نیست.



ابهام در اعمال تخفیف 20 درصدی پهنای باند اینترنت



به گزارش مهر، مصوبه تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت اوایل مرداد ماه 89 و با هدف توسعه استفاده از خدمات مبتنی بر اینترنت و کاهش نرخ خدمات مرتبط با آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد و این وعده نیز داده شد که این کاهش قیمتها مقطعی نبوده و به صورت دوره ای تداوم می یابد.

این مصوبه که با اعمال آن پیش بینی شده بود قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی 6 تا 10 درصد ارزانتر شود به دلیل آنچه که ارائه کنندگان اینترنت در کشور بروکراسی حاکم بر سازوکارهای وزارت ارتباطات می نامند هنوز برای بسیاری از شرکتها به اجرا درنیامده است.

به رغم آنکه توزیع کنندگان اینترنت در کشور از عدم اجرای مصوبه کاهش نرخ پهنای باند گلایه مندند و معتقدند تاکنون از این تخفیف منتفع نشده اند معاون صدور پروانه و بررسی های فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که تاکنون تنها تعداد معدودی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای استفاده از این تخفیف به رگولاتوری مراجعه کرده اند.



لطف الله سبوحی از شرکتهای ارائه کننده اینترنت همچون PAP ،ISP و ISDP ها خواسته که برای استفاده از تخفیف نرخ پهنای باند به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کنند.



به گفته وی براساس این مصوبه شرکت هایی ازاین تخفیف بهره مند می شوند که با ارائه مستندات ثابت کنند این تخفیف به کاربران آنان نیز منتقل شده است. به همین دلیل شرکت هایی که خواهان بهره مند شدن از این تخفیف هستند باید متعهد شوند که حداقل 6 درصد تخفیف را در مورد کاربرانشان اعمال خواهند کرد.



جدول نرخ پهنای باند اینترنت با اعمال تخفیف 20 درصدی