میزان موفقیت درمان نازایی در زوجهای جوان بالای 60 درصد است

دکتر محمد اعلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: فعالیتهایی که در امر نازایی در مراکز باروری و ناباروری کشور دنبال می شود با مراکز دنیا برابری می کند و به روز است. از این لحاظ هیچ مشکلی در زمینه درمان نازایی در ایران وجود ندارد.

وی افزود: این موضوع را می توان از آمارهایی موجود به خوبی متوجه شد که مشکلی در زمینه علم باروری و ناباروری در کشور وجود ندارد.

این فوق تخصص زنان و زایمان در ادامه با اشاره به روند تقریبا طولانی باروری در زوجهای نابارور، گفت: بار روانی و اقتصادی این مسئله تا حدودی برای زوجها خسته کننده است. از همین رو توصیه می شود که زوجها علاوه بر اینکه در جلسات پزشکی حاضر می شوند، از مشاوره یک روانپزشک نیز بهره ببرند تا بتوانند وارد مراحل درمان شوند.

اعلم همچنین به بار مالی نازایی اشاره کرد و افزود: این مسئله نیز برای زوجها مشکل ساز شده است و می بایست دولت با اتخاذ تدابیری، نسبت به حل این معضل برای زوجهایی که آرزوی پدر و مادر شدن را دارند، اقدام کند.

وی ادامه داد: اگر ناباروری زوجین در مراحل اولیه با داروهایی ابتدایی حل شود، زیاد هزینه بر نیست ولی اگر با شکست مواجه شود و وارد مراحل تزریق آمپول شود رقمی در حدود یک میلیون و 800 تا دو میلیون تومان هزینه دارد.

این فوق تخصص زنان و زایمان با اعلام این مطلب که میزان موفقیت در بارداری زوجهایی که سه تا چهار سال از زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند بالای 60 درصد است، افزود: هرچقدر زمان بیشتر می شود درصد موفقیت کاهش یافته و به 30 تا 40 درصد می رسد.

اعلم با اشاره به کنگره بین المللی باروری و ناباروری که از 11 تا 13 اسفند ماه جاری در تهران برگزار می شود، گفت: این کنگره بهترین فرصت برای تبادل اطلاعات و معلومات متخصصان زنان و زایمان در داخل کشور با متخصصان خارجی است.