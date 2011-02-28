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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۶

اجرای ایده های اجتماعی بدون بومی سازی در پیشگیری موثر نیست

اجرای ایده های اجتماعی بدون بومی سازی در پیشگیری موثر نیست

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: بومی‌سازی رویکرد منطقه‌ای در اجرای ایده‌های اجتماعی مهم است و در صورتیکه این ایده ها برای پیشگیری از آسیب ها بدون توجه به نگرش بومی اجرا شوند مؤثر نخواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تهمینه‌ شکیب در اولین همایش حقوق و آسیب‌های اجتماعی که در دانشکده‌‌ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، هدف این همایش را طرح ایده‌های اجتماعی محلی و منطقه‌ای دانست و افزود: شرایط، زمینه‌ها و عوامل آسیب‌زا در هر جامعه و گروهی متفاوت است و باید برای هر منطقه و محل، با توجه به این زمینه‌ها و عوامل، برنامه‌ای خاص تدوین و اجرایی شود.

وی اقتدار افزایی آحاد جامعه بویژه جوانان را مهم‌ترین راهکار کاهش آسیب‌ها دانست و افزود : مقتدرسازی یعنی، تواناسازی درونی و روانی که با مبانی عقلی، فکری و شخصیتی افراد سر و کار دارد و از پایین‌ترین مقاطع سنی و آموزشی آغاز می‌شود.
 
وی افزود: تربیت دینی مهمترین روش اقتدارافزایی است و اگر تمام نهادهای اجتماعی، به صورت هماهنگ در این راستا عمل نکنند، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بسیار دشوار و شاید غیر ممکن باشد.
 
وی افزود: مقتدرسازی باعث می‌شود اقشار در معرض آسیب مصونیت پیدا کنند و از سویی مسئولیت‌پذیری در آحاد جامعه، به عنوان یک اصل فکری، مورد پذیرش قرار گیرد تا نقش شخصیت و تربیت افراد در بروز آسیب مشخص شود.
 
وی افزود: گذر ناگهانی و شتابان از جامعه‌ سنتی به صنعتی که در اصطلاح جامعه‌شناسی به مدرنیته و مدرنیسم تعبیر می‌شود مهمترین عامل بروز گسست‌های اجتماعی و به تبع آن، تشدید آسیب‌های اجتماعی است.
 
وی اضافه کرد: عبور فرهنگ‌ها از مرزهای جغرافیایی و نشست معیارهای فرهنگی ملل مسلط در اقلیم‌های دیگر کشورها، آسیب‌های نوپدید را در جوامع تبعی ایجاد می‌کند که باید برای کنترل و کاهش آنها، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و دقیقی صورت گیرد.
 
یک عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اهمیت قوانین و قواعد اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌ها اظهار داشت: فلسفه‌ی وجودی و رسالت قواعد حقوقی این است که روابط اجتماعی انسان‌ها را در جامعه تنظیم کند و آسیب‌های اجتماعی را به کنترل درآورد.
 
حسام قپانچی افزود: گاهی آسیب‌های اجتماعی ناشی از قواعد حقوقی بد و نامناسب است که به موقع تصویب نشده، یا مصوبات، کارشناسی و علمی نبوده است.
 
دبیر علمی همایش خاطر نشان ساخت: اگر قوانین مصوب، از سیر تحولات و روابط اجتماعی عقب‌تر یا کندتر باشد خود باعث تشدید و افزایش آسیب می‌شوند.
 
وی گفت: این‌ گونه همایش‌ها و نشست‌های علمی، باید بسیار بیشتر و گسترده‌تر برگزار شود تا نظرات و ایده‌های تازه توسط متفکرین طرح و راهکارهای برون رفت از آسیب‌ها تدوین شود.
 
مدیر عامل انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز در این همایش گفت: جشنواره‌ ایده‌های اجتماعی، با هدف عملیاتی کردن برنامه‌های بومی و منطقه‌ای استان‌ها برنامه‌ریزی شده است.
 
حسن موسوی چلک افزود: استان‌ها نباید منتظر تصمیمات و برنامه‌های ستادی در تهران باشند چون مختصات منطقه‌ای و بومی آنها، برنامه‌های خاص خود را می‌طلبد و متفکران و کارشناسان هر استان و منطقه، باید برنامه‌هایی با رویکرد بومی و منطقه‌ای تدوین و با همکاری سایر دستگاه‌ها اجرا کنند.
 
وی با مهم توصیف کردن سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: نخستین نکته در این امر، نگاه واقعی به امور اجتماعی است چون اگر برنامه‌ریزی بر اساس واقعیات نباشد نتیجه‌ای عاید نمی‌شود و باعث اتلاف منابع خواهد شد.
 
وی دومین نکته‌ مهم در سیاستگذاری در این بخش را نگرش سلامت‌‌ محور به جای آسیب‌محور برشمرد و گفت: اگر چه در مورد سلامت جسم و روان افراد جامعه، پیشرفت‌های مهمی در کشور حاصل شده اما موضوع سلامت اجتماعی، مغفول واقع شده است.
 
وی اضافه کرد: اگر سلامت اجتماعی در اعضای گروه نهادینه شود افراد درست فکر می‌کنند، به تولید ثروت با انگیزه‌ اجتماعی می‌پردازند و نقش اجتماعی خود را بدرستی ایفا می‌نمایند.
 
وی خاطر نشان کرد:‌ متولی حوزه‌ بهداشت و سلامت افراد، وزارت بهداشت و درمان است و در حوزه‌ اقتصاد و سایر موارد، یک دستگاه یا وزارت‌خانه هست اما در بحث سلامت اجتماعی و تنظیم روابط اجتماعی، یک متولی رسمی که برنامه‌ریز و سیاستگذار باشد در کشور وجود ندارد، بنا بر این شاخص‌های سلامت اجتماعی، تعریف شده و روشن نیست و نمی‌توان عملکرد یک دستگاه یا یک سازمان دولتی یا مردم‌نهاد را بر اساس شاخص‌های تعیین شده، ارزیابی کرد.
 
وی با اشاره به تأثیر مخرب جنگ نرم در فرهنگ‌زدایی بومی گفت: هیچ نوع تحریم و تهدیدی به اندازه‌ از خودبیگانگی که توسط پروسه‌ی جنگ نرم اجرا می‌شود خطر آفرین نیست و تنها راه مقابله با این پدیده، تکیه‌ بر داشته‌های ملی و بومی با رویکرد دینی است.
 
مدیرکل ستاد نظارت بر مراکز جامع علمی‌کاربردی بهزیستی کشور با بیان اینکه استفاده از تجارب دیگران، باید با در نظر گرفتن چهارچوب‌های قوانین و مصالح عالیه‌ی کشور باشد تصریح کرد:‌ در حالی که بشدت نیازمند تولید دانش بومی هستیم در این بخش حتی به یک پیش‌فرضیه هم دست نیافته‌ایم در حالی که فرضیه و نظریه در این قسمت، موضوعات بعدی است که دور از دسترس می‌نماید.
 
وی با تأکید بر اینکه برخورد با آسیب‌های اجتماعی در حال حاضر، منفعلانه و پیروانه است گفت: حتی قوانین عقب‌تر از وضعیت فعلی هستند و در حالی که کشور بیش از یک دهه درگیر مواد مخدر صنعتی بوده، قانون مبارزه با مواد مخدر، به تازگی اصلاح شده است.
 
طراح برنامه‌ اورژانس اجتماعی همچنین تأکید کرد: اولین مرحله پس از بروز آسیب، پیشگیری و مشاوره و مداخله است و برخورد قضایی و انتظامی باید به عنوان آخرین راه مورد توجه باشد.
 
وی از تصویب لایحه‌ای در دولت خبر داد که به گفته‌ او وضعیت حقوق کودکان را در جامعه مشخص و قانونمند می‌کند.
 
وی با بیان اینکه قوی‌ترین و مجرب‌ترین نهاد در زمینه‌ آسیب‌های اجتماعی در بدنه‌ی دولت، بهزیستی است، یادآور شد: به همین جهت مسئولیت دبیرخانه تدوین سند کاهش آسیب‌ها در کشور و استان‌ها به بهزیستی واگذار شده است.
 
این همایش که شامگاه دیروز با تقدیر از مقالات برتر، پایان یافت، 10 متخصص، کارشناس و استاد دانشگاه،‌ مقالاتی را در زمینه‌ی کودکان خیابانی، دختران فراری،‌ قوانین ازدواج، همسران معتادان،‌ خشونت فیزیکی والدین نسبت به دختران،‌ طلاق و خودسوزی، به صورت سخنرانی و مقاله‌ی مکتوب، ارائه کردند.
 
این همایش توسط سازمان بهزیستی خراسان رضوی و با همکاری دانشگاه فردوسی و انجمن علمی دانشجویان دانشکده‌ی حقوق این دانشگاه برگزار شد.
کد مطلب 1263279

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