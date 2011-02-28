مرحله سوم ثبت نام اطلاعات خانوار 20 اسفند آغاز می شود

اسکندر صیدایی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: خانوارهایی که تاکنون نسبت به ثبت اطلاعات اقتصادی خود اقدام نکرده اند می توانند از 20 اسفند به بعد به سایتهای مرکز آمار ایران و وزارت رفاه مراجعه و ثبت نام کنند.

وی افزود: علاوه بر ثبت اطلاعات، اعمال تغییرات صورت گرفته نیز توسط این سایتها امکان پذیر است.

این مسئول با اشاره به اینکه تاکنون طی دو مرحله یارانه به حساب خانوارها واریز شده است، خاطر نشان کرد: مرحله سوم پرداخت یارانه ها در اوایل اردیبهشت ماه سال 90 صورت می گیرد.

پرداخت معوقه یارانه ها منوط به اشکال در سیستم بانکی است

معاون برنامه ریزی و اداری، مالی استانداری البرز همچنین یادآور شد: پرداخت معوقه یارانه های مرحله اول و دوم در صورتی امکان پذیر است که خانوارها نسبت به ثبت اطلاعات خود در سایتهای اعلام شده اقدام کرده بودند اما به دلیل اشکالات سیستم بانکی تاکنون یارانه ای به حساب آنان واریز نشده است.

وی گفت: اگر در مراحل گذشته کوتاهی از سیستم بانکی بوده باشد یارانه خانوارها محفوظ بوده و معوقه ها به آنان پرداخت خواهد شد.

صیدایی تاکید کرد: پرداخت هرگونه وجه یارانه منوط به تائید شماره حساب بانکی خانوارهاست.

به گفته این مسئول شهروندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایتهای وزارت رفاه و مرکز آمار ایران مراجعه کرده و یا با شماره تلفن های 8587-021 و 09620 تماس حاصل نمایند.