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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

قیام مردم لیبی/

ورود اولین هواپیمای حامل شهروندان مالزی از لیبی

ورود اولین هواپیمای حامل شهروندان مالزی از لیبی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: هواپیمای اولین گروه اتباع مالزی مقیم لیبی امروز صبح در کوالالامپور به زمین نشست.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، این گروه نود و هشت نفره در بدو ورود مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه مالزی قرار گرفتند.

ریچارد ریوت به خبرنگاران گفت از این گروه نود وهشت نفره 6 تن از کارکنان سفارت مالزی در لیبی دو نفر دانشجو و باقی کارکنان بخشهای خصوصی در لیبی بوده اند.
 
وی اضافه کرد: گروه دوم شامل 32 نفر از شهروندان مالزی وارد ایتالیا شده اند و روز چهارشنبه به مالزی بازگردانده خواهند شد .
 
عملیات خارج کردن اتباع مالزی از لیبی با مشارکت وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، نیروهای مسلح وهمچنین شرکت مالزیایی رانهایل در حال انجام است.
 
در پی نا آرامیهای اخیر در لیبی که در اعتراض به چهار دهه حکومت معمر قذافی به وجود آمده بسیاری از کشورها مجبور به خروج اتباع خود از این کشور شدند.
کد مطلب 1263284

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