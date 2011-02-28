تصادفات منجر به فوت خراسان شمالی 23 درصد کاهش یافت

سرهنگ سعید اسماعیلی درگفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: طی 10 ماه گذشته بیش از 60 نفر بر اثر تصادفات درون شهری در استان جان خود را از دست داده اند و این در حالی است که در 10 ماه سال جاری 46 نفر جان خود را بر اثر حوادث رانندگی از دست داده اند.

وی تصریح کرد: 53 درصد از متوفیان عابران پیاده، 41 درصد راکبان موتورسیکلت و شش درصد سرنشینان وسایل نقلیه بوده اند.

وی ادامه داد: تصادفات خسارتی نیز در 10 ماه گذشته به نسبت مدت مشابه سال قبل کاهش 37 درصدی داشته است و تصادفات منجر به جرح نیز 25 درصد کاهش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: طی 10 ماه گذشته نیز 137 هزار و 716 فقره تصادف خسارتی و دو هزار و 818 فقره تصادف جرحی رخ داده است.