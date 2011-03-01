احمد دنیامالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: سال 2011 برای تمامی رشته ه‌ای قایقرانی از اهمیت فوق‌‌العاده ای برخوردار است. در این سال در دو مسابقه قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان سهمیه المپیک لندن توزیع می‌شود که ما هم برای حضور موفق در این رقابت‌ها تلاش می‌کنیم.

وی افزود: تیم‌های روئینگ ما تمرینات خود را به صورت هر روزه و مادام پیگیری می‌کنند. این تیم‌ها یک مسابقه قهرمانی آسیا و یک مسابقه قهرمانی جهان را پیش رو دارند. در مسابقات آسیایی تنها دارندگان مدال طلا سهمیه می‌گیرند اما در مسابقات جهانی، توزیع سهمیه در هر ماده متفاوت و بیشتر از آسیایی‌هاست.

رئیس فدراسیون قایقرانی با اشاره به استخدام یک مربی دیگر در رشته روئینگ خاطرنشان کرد: درحال حاضر یک مربی چینی در بخش مردان با تخصص دوپارو و یک مربی نیوزلندی در بخش بانوان روئینگ فعالیت می‌کنند. چند روز گذشته یک مربی ازبکستانی با کارنامه ای موفق برای هدایت ملی پوشان دو پارو و چهار و هشت نفره به ایران آوردیم.

وی در همین خصوص گفت: البته هنوز با وی به توافق کامل نرسیده ایم. هنوز این مربی خارجی در حال بررسی شرایط قایقرانان ایرانی است. اگر زودتر پاسخ خود را به ما بدهد با حضور در کمیته المپیک قراردادش را تکمیل خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما کار سختی در این بخش داریم و در این بین کار محسن شادی از همه سخت تر است. این قایقران روئینگی ایران هر چند رکورددار آسیا و جوانان جهان است اما به دلیل برگزار نشدن مسابقات سبک وزن در رقابت‌های المپیک لندن باید رشته خود را تغییر دهد.

دنیا مالی تصریح کرد: این روزها با کمک بدنساز و پزشک بر روی عضلات وی کار می شود تا بتوانیم قوای جسمی شادی را برای شرکت در این ماده در بازیهای المپیک بالا ببریم. کار شادی سخت است اما می تواند به سهمیه دست یابد. شادی در شرایطی در این ماده پارو می‌زند که ورزشکاران حاضر در این رشته در سن های بالایی دارند اما این قایقران ایرانی می تواند در سن 24 سالگی به این موفقیت دست یابد.

وی تاکید کرد: قایقرانان روئینگی ما با قدرت وارد مسابقات می شوند تا بتوانند سهمیه بگیرند البته ما به کسب مدال هم توسط پاروزنی مانند شادی امیدواریم. در بخش بانوان پیش بینی کسب مدال نداریم اما امیدواریم بتوانیم دو سهمیه آسیایی را دریافت کنیم.