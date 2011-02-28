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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

مدیرعامل تاکسیرانی:

رانندگان تاکسی کمتر تمایل به استفاده از سوخت گاز دارند

رانندگان تاکسی کمتر تمایل به استفاده از سوخت گاز دارند

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران با بیان اینکه همچنان جایگاههای سوخت CNG خلوت است و رانندگان تاکسی کمتر تمایل به استفاده از سوخت گاز دارند گفت: از دولت خواسته ایم برای رفع مشکلات تاکسیهای دوگانه سوز و امکان خدمات رسانی بهتر به شهروندان ، قیمت سوخت گاز برای تاکسیها ارزانتر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فضل الله اسلامی افزود: در راستای کاهش قیمت سوخت CNG برای تاکسیها، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز نامه ای به رئیس جمهور داده است که امیدواریم در این مورد تدبیری اندیشیده شود تا شاهد نباشیم که به تمام تاکسی ها فقط از بنزین استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین در نوسازی ناوگان تاکسیرانی سود بانکی خودروها دو برابر شده که امیدواریم در راستای خروج خودروهای فرسوده از ناوگان و کاهش آلودگی هوا تدابیری اتخاذ شود که میزان سود بانکی به میزان سال گذشته بازگردد.

اسلامی گفت: برای بیمه کردن رانندگان تاکسی اتحادیه تاکسیرانی های کشور و ستاد سوخت قولهای مساعدی داده بودند که 50 درصد از سهم بیمه برای کمک به رانندگان پرداخت شود که امیدواریم این مهم نیز محقق شود که رانندگان تاکسی شرایط بهتری داشته باشند و با مشکلات کمتر مواجه باشند.

وی با بیان اینکه پس از هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت مقرر بود بسته های حمایتی به رانندگان ارایه شود گفت : متاسفانه تاکنون حمایت خاص و تسهیلات ویژه ای به رانندگان اعطا نشده است که امیدواریم دولت در حمایت از این قشر نسبت به رفع مشکلات موجود و ارایه تسهیلات خاص اقدام کند.

کد مطلب 1263288

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