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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

"قبیله من" برای جشنواره سی‌ام فیلم فجر آماده می‌شود

"قبیله من" برای جشنواره سی‌ام فیلم فجر آماده می‌شود

فیلم سینمایی "قبیله من" به کارگردانی غلامرضا آزادی برای نمایش در سی‌امین جشنواره فجر آماده می‌شود.

غلامرضا آزادی به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم تمام شده، پرویز آبنار در استودیو عروج فیلم، صداگذاری را انجام می‌دهد و ساخت موسیقی شروع شده است. برای تهیه کپی فیلم به فرانسه می‌رویم تا کیفیت بصری و صوتی "قبیله من" حفظ شود. با توجه به موضوع و فضای فیلم ترجیح می‌دهم "قبیله من" را برای نمایش در سی‌‌امین جشنواره فجر آماده کنم.

غلامرضا آزادی، پیام آزادی، آیدا نامجو، مهران هادی، افسانه صالحی، محمدرضا سهرابی، الهام طهموری، محمدرضا حبیبی، مینو کرمی، هاله میرهادی، مرتضی حسینی، شهروز شیروانی، نازنین احمدی، لیلا خواجویی، مریم سلیمانی، پارسا صحرایی، محمدصادق ترابی، محمدمهدی ترابی، میلاد سرجویی، عادل یوسفی، زهرا مولوی، علی صانعی، محسن مشتاقی و با حضور: اصغر بیچاره و خسرو احمدی بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 1263289

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