سیلوی 30 هزار تنی ارزوئیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرانجام پس از چهار سال انتظار عصر یکشنبه سیلوی 30 هزار تنی بخش ارزوئیه در شهرستان بافت به وسیله رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد و کشاورزان این بخش که از قطبهای تولید گندم کشور محسوب می شود از این پس برای فروش گندم با مشکلات جابجایی محصول به استانهای مجاور مواجه نخواهند شد.

مدیرکل غله استان کرمان در این خصوص در حاشیه بهره برداری از این سیلو در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این سیلو شامل چهار کندوی مجزا است که قابلیت افزایش ظرفیت بالاتر را نیز دارند.

محمد بهجت افزود: این سیلو در زمینی به مسافت پنج هزار متر مربع بنا شده است و قابلیت توسعه با توجه به پتانسیلهای کشاورزی منطقه دارد.

وی ادامه داد: پیش از این بدلیل عدم وجود سیلو در بخش ارزوئیه کشاورزان باید با صرف هزینه حمل و نقل محصول را به سیلوهای بندرعباس و سایر سیلوهای کرمان منتقل می کردند.

بهجت گفت: ارزوئیه یکی از قطبهای مهم تولید گندم استان کرمان محسوب می شود که وجود این سیلو می تواند تحولی در این منطقه محسوب شود.

وی گفت: هم اکنون ظرفیت سیلوهای استان کرمان به 200 هزار تن افزایش یافته است.